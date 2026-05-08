Кремль готує пастку для США: якою зброєю Росія хоче озброїти Іран

Росія могла запропонувати Ірану масштабну військову допомогу для потенційного протистояння зі США на Близькому Сході. Йдеться про постачання тисяч сучасних безпілотників, які вже довели свою ефективність у війні проти України. Про це повідомляє видання The Economist із посиланням на конфіденційний документ, який нібито підготувало російське ГРУ.

Іран та Росія.

У документі описується можливість передачі Тегерану до 5000 волоконно-оптичних дронів, нечутливих до радіоелектронного придушення. Саме такі безпілотники Росія активно використовує на фронті в Україні, де вони стали серйозною проблемою через неможливість їх заглушити стандартними засобами РЕБ.

Крім цього, Москва нібито готова надати Ірану далекобійні дрони із супутниковим наведенням, а також організувати підготовку операторів. За даними видання, навчання могли проходити іранські студенти в російських університетах та інші потенційні оператори.

Особливу увагу аналітиків привернули сценарії, прописані в документі. Там згадуються атаки на американські військові кораблі у Перській затоці, удари по морських цілях та навіть десантні операції. Автори плану, за інформацією журналістів, враховували ризик масштабного конфлікту між США та Іраном.

Експерт із російських спецслужб Христо Грозєв заявив, що документ узгоджується з іншими даними про поглиблення військової співпраці між Москвою та Тегераном. За його словами, Кремль шукає способи посилити підтримку Ірану у протистоянні з Америкою та Ізраїлем, але при цьому прагне уникнути прямого втягування у війну.

Водночас у самому документі визнається, що Росія обмежена ресурсами через затяжну війну проти України. Саме тому, як зазначається, допомога Ірану могла б здійснюватися приховано – із можливістю офіційного заперечення будь-якої причетності Москви до майбутніх атак.

