Главная Новости Общество события Кремль готовит ловушку для США: каким оружием Россия хочет вооружить Иран
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль готовит ловушку для США: каким оружием Россия хочет вооружить Иран

В секретном плане ГРУ атаки на американские корабли, подготовка иранских операторов и новый виток войны на Ближнем Востоке

8 мая 2026, 11:49
Кравцев Сергей

Россия могла предложить Ирану масштабную военную помощь для потенциального противостояния с США на Ближнем Востоке. Речь идет о поставках тысяч современных беспилотников, уже доказавших свою эффективность в войне против Украины. Об этом сообщает издание The Economist со ссылкой на конфиденциальный документ, якобы подготовленный российской ГРУ.

Иран и Россия. Фото: из открытых источников

В документе описывается возможность передачи Тегерана до 5000 волоконно-оптических дронов, нечувствительных к радиоэлектронному подавлению. Именно такие беспилотники Россия активно использует на фронте в Украине, где они стали серьезной проблемой из-за невозможности заглушить их стандартными средствами РЭБ.

Помимо этого Москва якобы готова предоставить Ирану дальнобойные дроны со спутниковым наведением, а также организовать подготовку операторов. По данным издания, обучение могли проходить иранские студенты в российских университетах и другие потенциальные операторы.

Особое внимание аналитиков привлекли сценарии, прописанные в документе. Там упоминаются атаки на американские военные корабли в Персидском заливе, удары по морским целям и даже десантные операции. Авторы плана, по информации журналистов, учитывали риск масштабного конфликта между США и Ираном.

Эксперт из российских спецслужб Христо Грозев заявил, что документ согласовывается с другими данными об углублении военного сотрудничества между Москвой и Тегераном. По его словам, Кремль ищет способы усилить поддержку Ирана в противостоянии с Америкой и Израилем, но при этом стремится избежать прямого втягивания в войну.

В то же время в самом документе признается, что Россия ограничена ресурсами из-за затяжной войны против Украины. Именно поэтому, как отмечается, помощь Ирана могла бы осуществляться скрыто – с возможностью официального отрицания любой причастности Москвы к предстоящим атакам.

Источник: https://www.economist.com/europe/2026/05/07/how-russia-planned-to-help-iran-kill-americans
