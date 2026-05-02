Кремль буде не в захваті: що тепер Фіцо заявив про мирну угоду між Україною та РФ
Кремль буде не в захваті: що тепер Фіцо заявив про мирну угоду між Україною та РФ

Роберт Фіцо підкреслив, що зацікавлений у "добрих та дружніх відносинах Словаччини та України"

2 травня 2026, 17:46
Кравцев Сергей

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який раніше нарівні з Віктором Орбаном, який програв вибори в Угорщині, вважався лояльним до Москви, раптом заявив, що жодна мирна угода з Росією неможлива без врахування інтересів України. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у посту прем'єра у Facebook.

Роберт Фіцо. Фото: з відкритих джерел

Варто звернути увагу, що сьогодні у словацького прем'єра відбулася телефонна розмова президентом України Володимиром Зеленським. Після цього він зробив низку несподіваних заяв, які відрізнялися від його звичної риторики щодо України.

За словами Фіцо, незважаючи на те, що у нього та Зеленського різні думки з деяких тем — у них є спільний інтерес, який полягає у "добрих та дружніх відносинах Словаччини та України".

Більше того, політик підтвердив, що Братислава підтримує амбіції Києва вступити до ЄС, оскільки Словаччина хоче, щоб Україна як сусід "була стабільною і демократичною країною".

У тому числі словацький прем'єр висловив позицію щодо майбутньої потенційної мирної угоди між Україною та Росією.

"Також я наголосив, що жодна мирна угода у військовому конфлікті з Російською Федерацією неможлива без згоди української сторони", — написав Фіцо.

Він додав, що під час розмови із Зеленським вони домовилися зустрітися у понеділок у Єревані на саміті Європейського політичного суспільства, а також продовжуватимуть роботу у форматі спільних урядових засідань та обмінятимуться візитами до столиць двох країн.

Читайте також на порталі "Коментарі" — глава української держави Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Обговорили особисту зустріч найближчим часом. Про це український лідер повідомив у себе у Telegram.




Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1E4YztthJi/
