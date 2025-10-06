logo_ukra

Головна Новини Суспільство події Країни ОПЕК+ підтримали пропозицію Росії щодо видобутку нафти: чого чекати у листопаді
commentss НОВИНИ Всі новини

Країни ОПЕК+ підтримали пропозицію Росії щодо видобутку нафти: чого чекати у листопаді

ОПЕК+ збільшить видобуток нафти на 137 000 барелів на добу у листопаді 2025 року

6 жовтня 2025, 12:24
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вісім країн ОПЕК+ дійшли домовленості збільшити видобуток нафти на 137 000 барелів на добу в листопаді під час онлайн-зустрічі в неділю, 5 жовтня. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомила прес-служба картелю.

Країни ОПЕК+ підтримали пропозицію Росії щодо видобутку нафти: чого чекати у листопаді

Видобуток нафти. Фото: з відкритих джерел

Учасниками домовленості стали Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман. Вони зібралися на онлайн-зустрічі, щоби оцінити ситуацію на світовому ринку.

Як зазначили у заяві, ринок наразі демонструє здорові фундаментальні показники, а світова економіка – стабільність. Водночас країни вирішили зберегти обережність та гнучкість – коригування видобутку може бути змінено залежно від ситуації.

Москва виступала за помірне збільшення видобутку на 137 000 барелів на день, а Саудівська Аравія та ОАЕ наполягали на значно більшому збільшенні – від 274 000 до 548 000 барелів на день.

Таким чином, країни ОПЕК+ підтримали позицію Росії, збільшивши квоти на видобуток нафти у листопаді на 137 000 барелів на добу.

З квітня цього року картель виступив проти стратегії скорочення і вже підняв квоти більш ніж на 2,5 млн. барелів на добу, що становить близько 2,4% світового попиту.

Країни також підтвердили зобов'язання компенсувати надлишковий видобуток із січня 2024 року та щомісяця проводити зустрічі для перегляду ринкових умов. Наступна зустріч відбудеться 2 листопада 2025 року.

Читайте також на порталі "Коментарі" — безпілотники вразили один із найбільших нафтопереробних заводів РФ.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Туреччина відповіла на ультиматум Трампа щодо відмови від закупівель російської нафти.




Джерело: https://www.opec.org/pr-detail/243578-05-october-2025.html
