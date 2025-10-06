Країни ОПЕК+ підтримали пропозицію Росії щодо видобутку нафти: чого чекати у листопаді

Вісім країн ОПЕК+ дійшли домовленості збільшити видобуток нафти на 137 000 барелів на добу в листопаді під час онлайн-зустрічі в неділю, 5 жовтня. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомила прес-служба картелю.

Видобуток нафти. Фото: з відкритих джерел

Учасниками домовленості стали Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман. Вони зібралися на онлайн-зустрічі, щоби оцінити ситуацію на світовому ринку.

Як зазначили у заяві, ринок наразі демонструє здорові фундаментальні показники, а світова економіка – стабільність. Водночас країни вирішили зберегти обережність та гнучкість – коригування видобутку може бути змінено залежно від ситуації.

Москва виступала за помірне збільшення видобутку на 137 000 барелів на день, а Саудівська Аравія та ОАЕ наполягали на значно більшому збільшенні – від 274 000 до 548 000 барелів на день.

Таким чином, країни ОПЕК+ підтримали позицію Росії, збільшивши квоти на видобуток нафти у листопаді на 137 000 барелів на добу.

З квітня цього року картель виступив проти стратегії скорочення і вже підняв квоти більш ніж на 2,5 млн. барелів на добу, що становить близько 2,4% світового попиту.

Країни також підтвердили зобов'язання компенсувати надлишковий видобуток із січня 2024 року та щомісяця проводити зустрічі для перегляду ринкових умов. Наступна зустріч відбудеться 2 листопада 2025 року.

