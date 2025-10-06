logo

Главная Новости Общество события Страны ОПЕК+ поддержали предложение России по добычи нефти: чего ждать в ноябре
commentss НОВОСТИ Все новости

Страны ОПЕК+ поддержали предложение России по добычи нефти: чего ждать в ноябре

ОПЕК+ увеличит добычу нефти на 137 000 баррелей в сутки в ноябре 2025 года

6 октября 2025, 12:24
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Восемь стран ОПЕК+ пришли к договоренности нарастить добычу нефти на 137 000 баррелей в сутки в ноябре во время онлайн-встречи в воскресенье, 5 октября. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила пресс-служба картеля.

Страны ОПЕК+ поддержали предложение России по добычи нефти: чего ждать в ноябре

Добыча нефти. Фото: из открытых источников

Участниками договоренности стали Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Они собрались на онлайн-встрече, чтобы оценить ситуацию на мировом рынке.

Как отметили в заявлении, рынок сейчас демонстрирует здоровые фундаментальные показатели, а мировая экономика – стабильность. В то же время страны решили сохранить осторожность и гибкость – корректировка добычи может быть изменена в зависимости от ситуации.

Москва выступала за умеренное увеличение добычи на 137 000 баррелей в день, а Саудовская Аравия и ОАЭ настаивали на значительно большем увеличении – от 274 000 до 548 000 баррелей в день.

Таким образом, страны ОПЕК+ поддержали позицию России, увеличив квоты на добычу нефти в ноябре на 137 000 баррелей в сутки.

С апреля этого года картель выступил против стратегии сокращения и уже поднял квоты более чем на 2,5 млн баррелей в сутки, что составляет около 2,4% мирового спроса.

Страны также подтвердили обязательства компенсировать избыточную добычу с января 2024 года и ежемесячно проводить встречи для пересмотра рыночных условий. Следующая встреча состоится 2 ноября 2025 года.

Читайте также на портале "Комментарии" — беспилотники поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающий заводов РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – Турция ответила на ультиматум Трампа по отказу от закупок российской нефти.




Источник: https://www.opec.org/pr-detail/243578-05-october-2025.html
