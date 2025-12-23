Країна НАТО вже готується до евакуації населення через російську загрозу

На тлі посилення безпекових ризиків, пов’язаних із Росією, уряд Норвегії розпочав підготовку оновлених планів евакуації цивільного населення з прикордонних і стратегічно важливих районів. Про це заявила очільниця Управління цивільного захисту Норвегії (DSB) Елізабет Орсетер у коментарі виданню VG.

Кордон Норвегії. Фото: із відкритих джерел

За її словами, DSB у координації з норвезькими Збройними силами та поліцією проводить комплексну оцінку ризиків у регіонах, що межують із РФ. Йдеться, зокрема, про муніципалітети Тромсе, Фіннмарк і Сер-Варангер. Місцева влада цих територій уже почала готуватися до сценарію організованої евакуації населення, який включатиме облік евакуйованих осіб, їх розміщення та забезпечення базових потреб.

Мер муніципалітету Барду Торальф Геймдал наголосив, що влада не може допустити ситуації, за якої хоча б один громадянин Норвегії залишиться на окупованій території. Паралельно фахівці DSB аналізують спроможність інших муніципалітетів прийняти евакуйованих, зокрема в частині доступу до медичних послуг, освіти, соціальної підтримки та житла.

У DSB уточнюють, що оновлення й деталізація планів евакуації стануть одним із ключових напрямів роботи системи цивільного захисту Норвегії у 2026 році.

Перегляд підходів до національної безпеки в Європі значною мірою зумовлений агресивною політикою Росії та її повномасштабною війною проти України. Як країна-член НАТО, Норвегія послідовно посилює заходи зі зміцнення стійкості держави та готовності до надзвичайних ситуацій.

