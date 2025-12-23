logo

Страна НАТО уже готовится к эвакуации населения из-за российской угрозы
commentss НОВОСТИ Все новости

Страна НАТО уже готовится к эвакуации населения из-за российской угрозы

Усиление угроз со стороны РФ заставляет Осло пересматривать сценарии защиты граждан

23 декабря 2025, 11:10
На фоне усиления рисков безопасности, связанных с Россией, правительство Норвегии начало подготовку обновленных планов эвакуации гражданского населения из приграничных и стратегически важных районов. Об этом заявила глава Управления гражданской защиты Норвегии (DSB) Элизабет Орсетер в комментарии изданию VG.

Страна НАТО уже готовится к эвакуации населения из-за российской угрозы

Граница Норвегии. Фото: из открытых источников

По ее словам, DSB в координации с норвежскими Вооруженными силами и полицией проводит комплексную оценку рисков в регионах, граничащих с РФ. Речь идет, в частности, о муниципалитетах Тромсе, Финнмарке и Сер-Варангере. Местные власти этих территорий уже начали готовиться к сценарию организованной эвакуации населения, который будет включать учет эвакуированных лиц, их размещение и обеспечение базовых потребностей.

Мэр муниципалитета Барду Торальф Геймдал подчеркнул, что власти не могут допустить ситуации, в которой хотя бы один гражданин Норвегии останется на оккупированной территории. Параллельно специалисты DSB анализируют способность других муниципалитетов принять эвакуированных, в частности, в части доступа к медицинским услугам, образованию, социальной поддержке и жилью.

В DSB уточняют, что обновление и детализация планов эвакуации станет одним из ключевых направлений работы системы гражданской защиты Норвегии в 2026 году.

Пересмотр подходов к национальной безопасности в Европе в значительной степени обусловлен агрессивной политикой России и полномасштабной войной против Украины. Как страна-член НАТО Норвегия последовательно усиливает меры по укреплению устойчивости государства и готовности к чрезвычайным ситуациям.

Читайте на портале "Комментарии" — систематическое нарушение путинским режимом норм международного права свидетельствует о необходимости предоставления Украине надежных и действенных гарантий безопасности, которые делают невозможным возобновление российской агрессии в будущем. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW)




Источник: https://www.vg.no/nyheter/i/9pvOXw/dsb-legger-planer-for-krigsutflytting
