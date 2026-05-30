Головна Новини Суспільство події Країна НАТО готується до гіршого: школи навчають керувати дронами, міста – масової евакуації
Країна НАТО готується до гіршого: школи навчають керувати дронами, міста – масової евакуації

Таллінн будує систему оборони нового покоління, побоюючись, що після війни проти України Росія може переключити увагу на Балтійський регіон

30 травня 2026, 12:10
Кравцев Сергей

Естонія прискорює підготовку до можливих загроз безпеці з боку Росії, перетворюючи оборонне планування на частину повсякденного життя громадян. Влада країни розширює мережу притулків, проводить масштабні тренування з евакуації населення та впроваджує елементи військової підготовки навіть до освітньої системи.

Естонія. Фото: з відкритих джерел

Особлива увага приділяється регіонам, які розташовані біля російського кордону. У місті Тарту вже відпрацьовуються сценарії дій у разі раптових атак та масового переміщення населення. Згідно з планами місцевої влади, до 2028 року тут мають з'явитися тимчасові укриття, здатні прийняти до 100 тисяч осіб.

Підготовка торкається не лише екстрених служб. Керівників дитячих садків навчають діям у кризових ситуаціях та постачають аварійними комплектами, що включають засоби зв'язку, аптечки та обладнання для автономної роботи. Одночасно у старших класах шкіл учні освоюють управління безпілотниками – навички, які дедалі частіше розглядаються як елемент сучасної оборони.

На території Естонії та сусідньої Латвії регулярно відбуваються великі навчання НАТО. У них задіяні підрозділи союзників, бронетехніка та сотні дронів, що дозволяє відпрацьовувати сценарії відображення можливої агресії.

У Таллінні наголошують, що головна мета подібних заходів – не підготовка до війни, а її запобігання. На думку естонських експертів, демонстрація готовності до оборони є найкращим способом стримування потенційного супротивника.

Водночас країна збільшує військові витрати. Вже зараз Естонія входить до лідерів НАТО з частки оборонних витрат у ВВП, а до кінця десятиліття цей показник планується збільшити до 5,4%. Додаткові кошти спрямовані на розвиток систем протиповітряної оборони, безпілотних технологій та сучасних реактивних систем залпового вогню.

Незважаючи на заяви естонської влади про те, що Росія зараз зосереджена на війні проти України, в країні вважають за необхідне готуватися до довгострокових викликів безпеки та зміцнювати співпрацю з союзниками по НАТО, включаючи Великобританію та Францію.

Читайте також на порталі "Коментарі" — НАТО здивувало реакцією після потрапляння дрону РФ до житлового будинку в Румунії.



Джерело: https://www.wsj.com/world/europe/estonia-russia-war-preparation-80f641e6
