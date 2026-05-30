Страна НАТО готовится к худшему: школы учат управлять дронами, города – массовой эвакуации

Эстония ускоряет подготовку к возможным угрозам безопасности со стороны России, превращая оборонное планирование в часть повседневной жизни граждан. Власти страны расширяют сеть убежищ, проводят масштабные тренировки по эвакуации населения и внедряют элементы военной подготовки даже в образовательную систему.

Особое внимание уделяется регионам, расположенным возле российской границы. В городе Тарту уже отрабатываются сценарии действий в случае внезапных атак и массового перемещения населения. Согласно планам местных властей, к 2028 году здесь должны появиться временные укрытия, способные принять до 100 тысяч человек.

Подготовка затрагивает не только экстренные службы. Руководителей детских садов обучают действиям в кризисных ситуациях и снабжают аварийными комплектами, включающими средства связи, аптечки и оборудование для автономной работы. Одновременно в старших классах школ учащиеся осваивают управление беспилотниками – навыки, которые все чаще рассматриваются как элемент современной обороны.

На территории Эстонии и соседней Латвии регулярно проходят крупные учения НАТО. В них задействуются подразделения союзников, бронетехника и сотни дронов, что позволяет отрабатывать сценарии отражения возможной агрессии.

В Таллинне подчеркивают, что главная цель подобных мер – не подготовка к войне, а ее предотвращение. По мнению эстонских экспертов, демонстрация готовности к обороне является лучшим способом сдерживания потенциального противника.

Одновременно страна наращивает военные расходы. Уже сейчас Эстония входит в число лидеров НАТО по доле оборонных затрат в ВВП, а к концу десятилетия этот показатель планируется увеличить до 5,4%. Дополнительные средства будут направлены на развитие систем противовоздушной обороны, беспилотных технологий и современных реактивных систем залпового огня.

Несмотря на заявления эстонских властей о том, что Россия сейчас сосредоточена на войне против Украины, в стране считают необходимым готовиться к долгосрочным вызовам безопасности и укреплять сотрудничество с союзниками по НАТО, включая Великобританию и Францию.

