Кожен п’ятий держслужбовець провалює мовний іспит: що чекає на систему перевірки української

В Україні різко зросла кількість громадян, які складають іспит на рівень володіння державною мовою, однак далеко не всі проходять його успішно. У Національній комісії зі стандартів державної мови фактично підтвердили: значна частина претендентів не здатна підтвердити необхідний рівень української для роботи на державній службі. Про це йдеться у відповіді НКСДМ на журналістський запит порталу “Коментарі”.

Іспит на знання української мови

Згідно з даними Комісії, у 2022 році мовний іспит складали понад 63 тисячі осіб, у 2023 році – вже 73 тисячі. У 2024 році кількість учасників становила майже 50 тисяч, а станом на травень 2025 року – понад 48 тисяч осіб.

Водночас у Комісії повідомили, що близько 20% претендентів не набирають необхідної кількості балів для підтвердження вільного володіння державною мовою, яке є обов’язковим для виконання службових обов’язків.

У НКСДМ пояснили, що причини провалу різні: хтось не завершує тестування, хтось порушує процедуру складання, а дехто просто не набирає мінімально необхідний результат. У такому випадку людина змушена проходити іспит повторно через чотири місяці.

Найбільше мовних іспитів за весь період провели у Києві, Харківській, Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях. До переліку регіонів із найвищою активністю також увійшла Сумщина.

Окремо у Комісії повідомили, що система мовного тестування може зазнати змін уже у 2026 році. НКСДМ заявила про плани оновлювати завдання, удосконалювати процедури та адаптувати іспити до міжнародних стандартів. У 2024 році Комісія навіть стала асоційованим членом європейської мовної асоціації ALTE.

Також у відповіді на запит зазначено, що у 2024 році мовний іспит складали 118 іноземців, а у 2025 році – вже 178.

На тлі посилення мовного законодавства та вимог до держслужбовців тема рівня володіння українською мовою стає дедалі чутливішою, а результати тестувань демонструють: проблема знання державної мови в Україні залишається значно глибшою, ніж офіційно визнають чиновники.

