Каждый пятый госслужащий проваливает языковой экзамен: что ждет систему проверки украинского

В Украине резко возросло количество граждан, сдающих экзамен на уровень владения государственным языком, однако далеко не все проходят его успешно. В Национальной комиссии по стандартам государственного языка фактически подтвердили: значительная часть претендентов не способна подтвердить необходимый уровень украинского для работы на государственной службе. Об этом говорится в ответе НКСДМ на журналистский запрос портала "Комментарии".

Экзамен на знания украинского языка

Согласно данным Комиссии, в 2022 году языковой экзамен сдавали более 63 тысяч человек, в 2023 году – уже 73 тысячи. В 2024 году количество участников составило почти 50 тысяч, а по состоянию на май 2025 года – более 48 тысяч человек.

В то же время в Комиссии сообщили, что около 20% претендентов не набирают необходимое количество баллов для подтверждения свободного владения государственным языком, которое является обязательным для выполнения служебных обязанностей.

В НКСДМ объяснили, что причины провала разные: кто-то не завершает тестирование, кто-то нарушает процедуру сборки, а некоторые просто не набирают минимально необходимый результат. В таком случае человек вынужден проходить экзамен повторно через четыре месяца.

Больше языковых экзаменов за весь период провели в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях. В список регионов с высокой активностью также вошла Сумщина.

Отдельно в Комиссии сообщили, что система языкового тестирования может измениться уже в 2026 году. НКСДМ заявила о планах обновлять задачи, совершенствовать процедуры и адаптировать экзамены к международным стандартам. В 2024 году Комиссия стала даже ассоциированным членом европейской языковой ассоциации ALTE.

Также в ответе на запрос отмечено, что в 2024 году языковой экзамен сдавали 118 иностранцев, а в 2025 году – уже 178.

На фоне усиления языкового законодательства и требований к госслужащим тема уровня владения украинским языком становится все более чувствительной, а результаты тестирования демонстрируют: проблема знания государственного языка в Украине остается значительно глубже, чем официально признают чиновники.

