Корпорація «Здоров’я» продовжує підтримувати баскетболістів клубу «Харківські Соколи»

Кілька років поспіль фармацевтична корпорація допомагає баскетбольному клубу пропагувати здоровий спосіб життя серед дітей і дорослих, а також захищати честь Харкова у всеукраїнських турнірах.

БК «Харківські Соколи»

Нині харківські баскетболісти змагаються в Суперлізі України. Команда радує своїх вболівальників серією з одинадцяти поспіль перемог. Серія, яка почалась ще на початку грудня минулого року, це показник характеру гравців, щоденної праці всієї команди та роботи тренерського штабу.

Успіхом в останньому матчі проти "Говерли" в Івано-Франківську "Харківські Соколи" закріпили за собою другу сходинку турнірної таблиці.

Після ігор в Івано-Франківську головний тренер харків’ян Валерій Плеханов подякував вболівальникам клубу.

"Окрема подяка вболівальникам, які підтримували команду на обох матчах баблу. Неймовірна атмосфера з живими трибунами, особливо під час другого матчу з "Говерлою". У такій атмосфері по справжньому приємно грати та здобувати перемоги. Мрію якнайшвидше зіграти для наших вболівальників вдома у нашому залі", — зазначив тренер.

Тим часом сам Валерій Плеханов вирушив до складу національної збірної, яка проведе два матчі відбору до Чемпіонату Світу — 2027 проти Іспанії у місті Рига. У збірній він є асистентом головного тренера.

Від самого початку сезону гравці "Соколів" 10 разів потрапляли до символічної збірної туру (п’ятірка тижня Суперліги). Зараз команда перебуває на фінальному відрізку регулярного сезону, після якого почнуться матчі плей-оф.

Також спортсмени вдячні партнерам клубу, які допомагають готуватися до ігор, брати участь у виїздних матчах, і, окрім того, між сезонами працювати з підростаючим поколінням баскетболістів. Корпорація "Здоров’я" завжди на зв’язку з командою і тренерським штабом. Підтримка спортсменів і популяризація фізичної культури серед українців є частиною її соціальної відповідальності.

"Ми прагнемо, щоб наші спортсмени розвивалися і досягали нових неймовірних висот, а їхні вболівальники могли розділити з ними радість перемог. Адже українцям так потрібні сила, витривалість і позитивні новини", — зазначив Олександр Доровський, засновник ТОВ "Корпорація "Здоров’я"".



