Корпорация «Здоровье» продолжает поддерживать баскетболистов клуба «Харьковские Соколы»

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Несколько лет фармацевтическая корпорация помогает баскетбольному клубу пропагандировать здоровый образ жизни среди детей и взрослых, а также защищать честь Харькова во всеукраинских турнирах.
БК «Харьковские Соколы»
Сейчас харьковские баскетболисты соревнуются в Суперлиге Украины. Команда радует своих болельщиков серией из одиннадцати побед. Серия, которая началась еще в начале декабря прошлого года, это показатель характера игроков, ежедневного труда всей команды и работы тренерского штаба.
Успехом в последнем матче против "Говерлы" в Ивано-Франковске "Харьковские Соколы" закрепили за собой вторую строчку турнирной таблицы.
После игр в Ивано-Франковске главный тренер харьковчан Валерий Плеханов поблагодарил болельщиков клуба.
Тем временем сам Валерий Плеханов отправился в состав национальной сборной, которая проведет два матча отбора в Чемпионат Мира — 2027 против Испании в городе Рига. В сборной он ассистент главного тренера.
С самого начала сезона игроки Соколов 10 раз попадали в символическую сборную тура (пятерка недели Суперлиги). Сейчас команда находится на финальном отрезке регулярного сезона, после которого начнутся матчи плей-офф.
Также спортсмены благодарны партнерам клуба, помогающим готовиться к играм, участвовать в выездных матчах, и, кроме того, между сезонами работать с подрастающим поколением баскетболистов. Корпорация "Здоровье" всегда на связи с командой и тренерским штабом. Поддержка спортсменов и популяризация физической культуры среди украинцев – часть ее социальной ответственности.