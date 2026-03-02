logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Корпорация «Здоровье» продолжает поддерживать баскетболистов клуба «Харьковские Соколы»
commentss НОВОСТИ Все новости

Корпорация «Здоровье» продолжает поддерживать баскетболистов клуба «Харьковские Соколы»

Одним из направлений социальной ответственности корпорации «Здоровье» является поддержка и развитие спорта в родном городе и Украине.

2 марта 2026, 11:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Несколько лет фармацевтическая корпорация помогает баскетбольному клубу пропагандировать здоровый образ жизни среди детей и взрослых, а также защищать честь Харькова во всеукраинских турнирах.

Корпорация «Здоровье» продолжает поддерживать баскетболистов клуба «Харьковские Соколы»

БК «Харьковские Соколы»

Сейчас харьковские баскетболисты соревнуются в Суперлиге Украины. Команда радует своих болельщиков серией из одиннадцати побед. Серия, которая началась еще в начале декабря прошлого года, это показатель характера игроков, ежедневного труда всей команды и работы тренерского штаба.

Успехом в последнем матче против "Говерлы" в Ивано-Франковске "Харьковские Соколы" закрепили за собой вторую строчку турнирной таблицы.

После игр в Ивано-Франковске главный тренер харьковчан Валерий Плеханов поблагодарил болельщиков клуба.

"Отдельная благодарность болельщикам, которые поддерживали команду на обоих матчах баблу. Невероятная атмосфера с живыми трибунами, особенно во время второго матча с "Говерлой". В такой атмосфере по-настоящему приятно играть и одерживать победы. Мечтаю как можно быстрее сыграть в наших балах".

Тем временем сам Валерий Плеханов отправился в состав национальной сборной, которая проведет два матча отбора в Чемпионат Мира — 2027 против Испании в городе Рига. В сборной он ассистент главного тренера.

С самого начала сезона игроки Соколов 10 раз попадали в символическую сборную тура (пятерка недели Суперлиги). Сейчас команда находится на финальном отрезке регулярного сезона, после которого начнутся матчи плей-офф.

Также спортсмены благодарны партнерам клуба, помогающим готовиться к играм, участвовать в выездных матчах, и, кроме того, между сезонами работать с подрастающим поколением баскетболистов. Корпорация "Здоровье" всегда на связи с командой и тренерским штабом. Поддержка спортсменов и популяризация физической культуры среди украинцев – часть ее социальной ответственности.

"Мы стремимся, чтобы наши спортсмены развивались и достигали новых невероятных высот, а их болельщики могли разделить с ними радость побед. Ведь украинцам так нужны сила, выносливость и положительные новости", – отметил Александр Доровский, основатель ООО "Корпорация Здоровье".

Корпорация «Здоровье» продолжает поддерживать баскетболистов клуба «Харьковские Соколы» - фото 2

Корпорация «Здоровье» продолжает поддерживать баскетболистов клуба «Харьковские Соколы» - фото 2



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости