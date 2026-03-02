Корпорация «Здоровье» продолжает поддерживать баскетболистов клуба «Харьковские Соколы»

Несколько лет фармацевтическая корпорация помогает баскетбольному клубу пропагандировать здоровый образ жизни среди детей и взрослых, а также защищать честь Харькова во всеукраинских турнирах.

БК «Харьковские Соколы»

Сейчас харьковские баскетболисты соревнуются в Суперлиге Украины. Команда радует своих болельщиков серией из одиннадцати побед. Серия, которая началась еще в начале декабря прошлого года, это показатель характера игроков, ежедневного труда всей команды и работы тренерского штаба.

Успехом в последнем матче против "Говерлы" в Ивано-Франковске "Харьковские Соколы" закрепили за собой вторую строчку турнирной таблицы.

После игр в Ивано-Франковске главный тренер харьковчан Валерий Плеханов поблагодарил болельщиков клуба.

"Отдельная благодарность болельщикам, которые поддерживали команду на обоих матчах баблу. Невероятная атмосфера с живыми трибунами, особенно во время второго матча с "Говерлой". В такой атмосфере по-настоящему приятно играть и одерживать победы. Мечтаю как можно быстрее сыграть в наших балах".

Тем временем сам Валерий Плеханов отправился в состав национальной сборной, которая проведет два матча отбора в Чемпионат Мира — 2027 против Испании в городе Рига. В сборной он ассистент главного тренера.

С самого начала сезона игроки Соколов 10 раз попадали в символическую сборную тура (пятерка недели Суперлиги). Сейчас команда находится на финальном отрезке регулярного сезона, после которого начнутся матчи плей-офф.

Также спортсмены благодарны партнерам клуба, помогающим готовиться к играм, участвовать в выездных матчах, и, кроме того, между сезонами работать с подрастающим поколением баскетболистов. Корпорация "Здоровье" всегда на связи с командой и тренерским штабом. Поддержка спортсменов и популяризация физической культуры среди украинцев – часть ее социальной ответственности.

"Мы стремимся, чтобы наши спортсмены развивались и достигали новых невероятных высот, а их болельщики могли разделить с ними радость побед. Ведь украинцам так нужны сила, выносливость и положительные новости", – отметил Александр Доровский, основатель ООО "Корпорация Здоровье".



