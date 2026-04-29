logo_ukra

BTC/USD

77259

ETH/USD

2327.93

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Король проти Трампа: прихований сигнал Чарльза у Конгресі викликав резонанс
commentss НОВИНИ Всі новини

Король проти Трампа: прихований сигнал Чарльза у Конгресі викликав резонанс

Згадка 11 вересня перетворилася на дипломатичний натяк: Лондон вимагає від США не здавати Україну

29 квітня 2026, 07:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Виступ короля Великобританії Чарльза III в Конгресі США виявився набагато політичнішим, ніж могло здатися на перший погляд. Як зазначає видання Politico, ключові послання монарха були завуальовані, проте досить прозорі для тих, хто звик читати між рядками.

Король Великобританії Чарльз III і Дональд Трамп.

Особливу увагу аналітики звернули на згадку про теракти 11 вересня 2001 року. Чарльз нагадав, що саме тоді НАТО вперше задіяло статтю 5 про колективну оборону, і союзники без вагань стали на бік США. За його словами, країни Заходу вже більше століття діють "пліч-о-пліч" у критичні моменти.

На думку Politico, цей фрагмент промови став не просто історичним нагадуванням, а тонким докором на адресу Дональда Трампа та його прихильників. Йдеться про нещодавні заяви екс-президента, який ставив під сумнів роль НАТО та критикував підтримку України. Журналісти вважають, що Чарльз фактично нагадав: у момент найбільшої вразливості Америка не залишилася сама і тепер очікується аналогічна солідарність.

Додатковий символізм надає і запланований візит короля до меморіалу 11 вересня у Нью-Йорку. Ця тема, наголошують у публікації, для нього не просто історична, а актуальна та політично значуща.

Чарльз пішов ще далі, прямо пов'язавши події 2001 року із нинішньою війною в Україні. Він заявив, що сьогодні Заходу потрібна та ж рішучість, щоб підтримати українців і забезпечити справедливий та довготривалий світ.

Таким чином, британський монарх фактично озвучив позицію, яка різко відрізняється від риторики Трампа. У Politico вважають: це був прямий сигнал Конгресу – не послаблювати підтримку Києва у протистоянні російській агресії.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.politico.com/live-updates/2026/04/28/king-charles-washington-visit/charles-challenges-trump-nato-ukraine-speech-00896491
Теги:

Новини

Всі новини