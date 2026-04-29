Король проти Трампа: прихований сигнал Чарльза у Конгресі викликав резонанс

Виступ короля Великобританії Чарльза III в Конгресі США виявився набагато політичнішим, ніж могло здатися на перший погляд. Як зазначає видання Politico, ключові послання монарха були завуальовані, проте досить прозорі для тих, хто звик читати між рядками.

Король Великобританії Чарльз III і Дональд Трамп.

Особливу увагу аналітики звернули на згадку про теракти 11 вересня 2001 року. Чарльз нагадав, що саме тоді НАТО вперше задіяло статтю 5 про колективну оборону, і союзники без вагань стали на бік США. За його словами, країни Заходу вже більше століття діють "пліч-о-пліч" у критичні моменти.

На думку Politico, цей фрагмент промови став не просто історичним нагадуванням, а тонким докором на адресу Дональда Трампа та його прихильників. Йдеться про нещодавні заяви екс-президента, який ставив під сумнів роль НАТО та критикував підтримку України. Журналісти вважають, що Чарльз фактично нагадав: у момент найбільшої вразливості Америка не залишилася сама і тепер очікується аналогічна солідарність.

Додатковий символізм надає і запланований візит короля до меморіалу 11 вересня у Нью-Йорку. Ця тема, наголошують у публікації, для нього не просто історична, а актуальна та політично значуща.

Чарльз пішов ще далі, прямо пов'язавши події 2001 року із нинішньою війною в Україні. Він заявив, що сьогодні Заходу потрібна та ж рішучість, щоб підтримати українців і забезпечити справедливий та довготривалий світ.

Таким чином, британський монарх фактично озвучив позицію, яка різко відрізняється від риторики Трампа. У Politico вважають: це був прямий сигнал Конгресу – не послаблювати підтримку Києва у протистоянні російській агресії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — король Чарльз відмахнувся від Трампа через питання Путіна: деталі розмови.



