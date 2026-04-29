Король против Трампа: скрытый сигнал Чарльза в Конгрессе вызвал резонанс

Выступление короля Великобритании Чарльза III в Конгрессе США оказалось куда более политическим, чем могло показаться на первый взгляд. Как отмечает издание Politico, ключевые послания монарха были завуалированы, однако достаточно прозрачны для тех, кто привык читать между строк.

Король Великобритании Чарльз III и Дональд Трамп

Особое внимание аналитики обратили на упоминание терактов 11 сентября 2001 года. Чарльз напомнил, что именно тогда НАТО впервые задействовало статью 5 о коллективной обороне, и союзники без колебаний встали на сторону США. По его словам, страны Запада уже более века действуют "плечом к плечу" в критические моменты.

По мнению Politico, этот фрагмент речи стал не просто историческим напоминанием, а тонким упреком в адрес Дональда Трампа и его сторонников. Речь идет о недавних заявлениях экс-президента, который ставил под сомнение роль НАТО и критиковал поддержку Украины. Журналисты считают, что Чарльз фактически напомнил: в момент наибольшей уязвимости Америка не осталась одна и теперь ожидается аналогичная солидарность.

Дополнительный символизм придает и запланированный визит короля к мемориалу 11 сентября в Нью-Йорке. Эта тема, подчеркивают в публикации, для него не просто историческая, а актуальная и политически значимая.

Чарльз пошел еще дальше, прямо связав события 2001 года с нынешней войной в Украине. Он заявил, что сегодня Западу необходима та же решимость, чтобы поддержать украинцев и обеспечить справедливый и долговременный мир.

Таким образом, британский монарх фактически озвучил позицию, резко отличающуюся от риторики Трампа. В Politico считают: это был прямой сигнал Конгрессу – не ослаблять поддержку Киева в противостоянии российской агрессии.

Читайте также на портале "Комментарии" — король Чарльз отмахнулся от Трампа из-за вопроса о Путине: детали разговора.



