Король Чарльз ІІІ зробив заяву про важливість підтримки України: як відреагував Трамп
Король Чарльз ІІІ зробив заяву про важливість підтримки України: як відреагував Трамп

Британський монарх згадав про зусилля Трампа щодо встановлення миру у всьому світі

18 вересня 2025, 07:23
Король Великобританії Чарльз ІІІ зробив заяву про підтримку України під час своєї промови. При цьому Трамп у цей час хитав, показуючи, що він нібито підтримує сказане британським монархом. Сталося це під час банкетної процесії у залі Святого Георгія у Віндзорському замку, де й перебував президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, його дружина та інші американські чиновники. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Sky News".

Король Чарльз ІІІ зробив заяву про важливість підтримки України: як відреагував Трамп

Король Чарльз у своїй промові згадав про Україну. Фото: із відкритих джерел

"Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники об'єднуємося на підтримку України, щоб стримати агресію та забезпечити мир", – йдеться у заяві монарха.

У цей момент американський лідер кивнув, показуючи, що згоден із такими думками.

Згодом британський монарх згадав про зусилля Трампа щодо встановлення миру у всьому світі. Король відзначив його "особисту відданість пошуку рішень для деяких із найскладніших конфліктів у світі".

На завершення своєї промови король зазначив, що відносини між Великобританією та США неодноразово піддавалися випробуванням, але "витримали тягар нашої спільної мети та підняли наші амбіції щодо кращого світу".

"Тому, відновлюючи наші зв'язки сьогодні ввечері, ми робимо це з непохитною вірою в нашу дружбу та загальну відданість незалежності та свободі", — додав Чарльз.

При цьому важливо звернути увагу, що під час своєї промови перед початком урочистого бенкету Трамп про Україну не згадував.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп прибув із державним візитом до Великобританії, де разом із першою леді Меланією Трамп буде прийнято королем Чарльзом. У той же час увагу журналістів і користувачів соцмереж привернула права рука американського президента, на якій видно пляму, схожу на тональний крем. Про це повідомляє Daily Mail.




Джерело: https://news.sky.com/story/trump-uk-state-visit-live-king-windsor-melania-queen-starmer-latest-13425640?postid=10196322#liveblog-body
