Король Чарльз III сделал заявление о важности поддержки Украины: как отреагировал Трамп

Король Великобритании Чарльз III сделал заявление о поддержке Украины во время своей речи. При этом Трамп в это время кивал, показывая, что он якобы поддерживает сказанное британским монархом. Произошло это во время банкетной процессии в зале Святого Георгия в Виндзорском замке, где и находился президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, его жена и другие американские чиновники. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Sky News".

Король Чарльз в своей речи упомянул Украину. Фото: из открытых источников

"Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники объединяемся в поддержку Украины, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир", – говорится в заявлении монарха.

В этот момент американский лидер кивнул, показывая, что согласен с такими мыслями.

Впоследствии британский монарх вспомнил об усилиях Трампа по установлению мира во всем мире. Король отметил его "личную преданность поиску решений для некоторых из самых сложных конфликтов в мире".

В завершение своей речи король отметил, что отношения между Великобританией и США неоднократно подвергались испытаниям, но "выдержали бремя нашей общей цели и подняли наши амбиции относительно лучшего мира".

"Поэтому, восстанавливая наши связи сегодня вечером, мы делаем это с непоколебимой верой в нашу дружбу и общую преданность независимости и свободе", – добавил Чарльз.

При этом важно обратить внимание, что во время своей речи перед началом торжественного банкета Трамп об Украине не упоминал.

