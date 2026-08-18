«Корецький зробив важливу роботу в «Укрнафті», Свириденко матиме досягнення в «Нафтогазі». – журналіст Сергій Лямець

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Недилько Ксения
Експрем’єр-міністр Юлія Свириденко є апаратно досвідченим гравцем, який точно знатиме, як вести переговори та як працює бюрократія, адже робота голови "Нафтогазу" — це така сама рутина, як і будь-яка інша велика державна посада, пише блогер Сергій Лямець.
Сергій Корецький і Юлія Свириденко. Фото з відкритих джерел
Нинішній НАК "Нафтогаз України" є закритою структурою з викликами, які можна подолати лише зсередини компанії – йдеться, зокрема, про падіння прибутку, конфлікт із ТКЕ, питання до газового балансу, дорогий імпорт. Про це пише на сторінці у Facebook журналіст, блогер Сергій Лямець.
На його думку, такою ділянкою ефективної роботи може стати купівля імпортного газу за меншими цінами, коли це відбувається заздалегідь, а не у розпал сезону.
Серед переваг Юлії Свириденко журналіст також вказує її бездоганну репутацію та відсутність будь-яких "міндіч-гейтів".
За його словами, Юлія Свириденко не є профільним нафтогазовиком, проте має багато успішних кейсів. Тож, у призначенні експрем’єр-міністра Свириденко на пост голови "Нафтогазу" набагато більше аргументів на користь, ніж проти.
Раніше повідомлялось, що експрем’єр-міністерку Юлію Свириденко розглядають як одну з кандидаток на посаду голови НАК "Нафтогаз України".
Нагадаємо, президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що призначення Юлії Свириденко керівником "Нафтогазу" може мати економічну логіку, якщо його метою стане залучення додаткового фінансування, посилення міжнародної кооперації та забезпечення енергетичної стійкості України.