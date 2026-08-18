«Корецький зробив важливу роботу в «Укрнафті», Свириденко матиме досягнення в «Нафтогазі». – журналіст Сергій Лямець

Експрем’єр-міністр Юлія Свириденко є апаратно досвідченим гравцем, який точно знатиме, як вести переговори та як працює бюрократія, адже робота голови "Нафтогазу" — це така сама рутина, як і будь-яка інша велика державна посада, пише блогер Сергій Лямець.

Сергій Корецький і Юлія Свириденко. Фото з відкритих джерел

Нинішній НАК "Нафтогаз України" є закритою структурою з викликами, які можна подолати лише зсередини компанії – йдеться, зокрема, про падіння прибутку, конфлікт із ТКЕ, питання до газового балансу, дорогий імпорт. Про це пише на сторінці у Facebook журналіст, блогер Сергій Лямець.

"Я не вірю, що пані Свириденко вдасться подолати усі згадані виклики, бо частина з них є історичними, — наприклад, статус монополіста. Але я нагадаю, що ексочільник компанії Сергій Корецький зміг навести певний лад у роботі "Укрнафти". Думка така: якщо пані Свириденко зробить гарно якусь ділянку справи, як це зробив Корецький, буде дуже непогано. Тим більше, що контакт із Корецьким напевно що непоганий. А експремʼєрка вже не раз демонструвала дивну здатність просто зробити справу — тихо, без зайвого пафосу та урочистих промов", — зазначає Сергій Лямець.

На його думку, такою ділянкою ефективної роботи може стати купівля імпортного газу за меншими цінами, коли це відбувається заздалегідь, а не у розпал сезону.

"При цьому, я думаю, пані Свириденко цілком зможе налагодити постачання газу для розподіленої генерації. Вони хочуть отримувати газ за пільговим тарифом, хоча цей газ імпортується за ринковою ціною. Але що поробиш: коли не вистачатиме потужностей для виробництва електрики та опалення, потрібні компромісні рішення. Пані Свириденко показала себе дуже гнучкою, коли очолювала уряд", — наголосив експерт.

Серед переваг Юлії Свириденко журналіст також вказує її бездоганну репутацію та відсутність будь-яких "міндіч-гейтів".

"Я не чув, щоб пані Свириденко виписала собі премію, як Коболєв та Вітренко, чи пролобіювала схему, як Кудрицький. Досі вона проходила стежкою влади доволі чисто. Тож вона дуже обережна у питаннях репутації", — зазначає Сергій Лямець.

За його словами, Юлія Свириденко не є профільним нафтогазовиком, проте має багато успішних кейсів. Тож, у призначенні експрем’єр-міністра Свириденко на пост голови "Нафтогазу" набагато більше аргументів на користь, ніж проти.

Раніше повідомлялось, що експрем’єр-міністерку Юлію Свириденко розглядають як одну з кандидаток на посаду голови НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що призначення Юлії Свириденко керівником "Нафтогазу" може мати економічну логіку, якщо його метою стане залучення додаткового фінансування, посилення міжнародної кооперації та забезпечення енергетичної стійкості України.