«Корецкий проделал важную работу в «Укрнафте», у Свириденко будут достижения в «Нафтогазе». – журналист Сергей Лямец

Экс-премьер-министр Юлия Свириденко является аппаратно опытным игроком, который будет точно знать, как вести переговоры и как работает бюрократия, ведь работа главы "Нафтогаза" — это такая же рутина, как и любая другая большая государственная должность, пишет блогер Сергей Лямец.

Сергей Корецкий и Юлия Свириденко. Фото из открытых источников

Нынешний НАК "Нафтогаз Украины" является закрытой структурой с вызовами, которые можно преодолеть только изнутри компании – речь идет, в частности, о падении прибыли, конфликте с ТКЭ, вопросе к газовому балансу, дорогом импорте. Об этом пишет на странице в Facebook журналист, блогер Сергей Лямец.

"Я не верю, что госпожа Свириденко удастся преодолеть все упомянутые вызовы, потому что часть из них исторические, — например, статус монополиста. Но я напомню, что экс-глава компании Сергей Корецкий смог навести определенный порядок в работе "Укрнафты". Мнение таково: если госпожа Свириденко сделает красиво какой-нибудь участок дела, как это сделал Корецкий, будет очень неплохо. Тем более что контакт с Корецким наверняка неплохой. А экс-премьер уже не раз демонстрировала странную способность просто сделать дело — тихо, без лишнего пафоса и торжественных речей", — отмечает Сергей Лямец.

По его мнению, таким участком эффективной работы может стать покупка импортного газа по более низким ценам, когда это происходит заранее, а не в разгар сезона.

"При этом, я думаю, госпожа Свириденко вполне сможет наладить поставки газа для распределенной генерации. Они хотят получать газ по льготному тарифу, хотя газ импортируется по рыночной цене. Но что поделаешь: если не хватит мощностей для производства электричества и отопления, нужны компромиссные решения. Госпожа Свириденко показала себя очень гибкой, когда возглавляла правительство", — подчеркнул эксперт.

Среди преимуществ Юлии Свириденко журналист также указывает на ее безупречную репутацию и отсутствие каких-либо "миндич-гейтов". "Я не слышал, чтобы Свириденко выписала себе премию, как Коболев и Витренко, или пролоббировала схему, как Кудрицкий. До сих пор она проходила по тропе власти достаточно чисто. Так что она очень осторожна в вопросах репутации", — отмечает Сергей Лямец.

По его словам, Юлия Свириденко не профильный нефтегазовик, однако имеет много успешных кейсов. Так что в назначении экс-премьер-министра Свириденко на пост главы "Нафтогаза" гораздо больше аргументов в пользу, чем против.

Ранее сообщалось, что экс-премьер-министра Юлию Свириденко рассматривают как одну из кандидаток на должность главы НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что назначение Юлии Свириденко руководителем "Нефтегаза" может иметь экономическую логику , если его целью станет привлечение дополнительного финансирования, усиление международной кооперации и обеспечение энергетической устойчивости Украины.