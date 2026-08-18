«Корецкий проделал важную работу в «Укрнафте», у Свириденко будут достижения в «Нафтогазе». – журналист Сергей Лямец

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Недилько Ксения
Экс-премьер-министр Юлия Свириденко является аппаратно опытным игроком, который будет точно знать, как вести переговоры и как работает бюрократия, ведь работа главы "Нафтогаза" — это такая же рутина, как и любая другая большая государственная должность, пишет блогер Сергей Лямец.
Сергей Корецкий и Юлия Свириденко. Фото из открытых источников
Нынешний НАК "Нафтогаз Украины" является закрытой структурой с вызовами, которые можно преодолеть только изнутри компании – речь идет, в частности, о падении прибыли, конфликте с ТКЭ, вопросе к газовому балансу, дорогом импорте. Об этом пишет на странице в Facebook журналист, блогер Сергей Лямец.
По его мнению, таким участком эффективной работы может стать покупка импортного газа по более низким ценам, когда это происходит заранее, а не в разгар сезона.
Среди преимуществ Юлии Свириденко журналист также указывает на ее безупречную репутацию и отсутствие каких-либо "миндич-гейтов".
По его словам, Юлия Свириденко не профильный нефтегазовик, однако имеет много успешных кейсов. Так что в назначении экс-премьер-министра Свириденко на пост главы "Нафтогаза" гораздо больше аргументов в пользу, чем против.
Ранее сообщалось, что экс-премьер-министра Юлию Свириденко рассматривают как одну из кандидаток на должность главы НАК "Нафтогаз Украины".
Напомним, президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что назначение Юлии Свириденко руководителем "Нефтегаза" может иметь экономическую логику , если его целью станет привлечение дополнительного финансирования, усиление международной кооперации и обеспечение энергетической устойчивости Украины.