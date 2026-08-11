Коновалець повертається на рідну землю: що відомо про перепоховання голови ОУН

У Нідерландах відбулася ексгумація останків полковника Євгена Коновальця – військового та політичного діяча, командира Січових стрільців, засновника Української військової організації та першого голови Організації українських націоналістів. Його порох планують повернути в Україну та перепоховати на Національному військовому меморіальному цвинтарі. Про це УНН повідомили в Офісі президента України.

Перепоховання Євгена Коновальця. Фото: з відкритих джерел

Ексгумацію провели на цвинтарі "Кросвейк" у Роттердамі, де Коновалець був похований після свого вбивства у 1938 році. Організацією повернення останків займалися представники Офісу президента, Міністерства закордонних справ та Українського інституту національної пам'яті.

У церемонії взяли участь заступник керівника ВП Ірина Верещук, посол України у Нідерландах Андрій Костін, голова УІНП Олександр Алфьоров, представники української громади Нідерландів та організацій української діаспори Канади, а також духовенство Української греко-католицької церкви.

Найближчим часом останки Коновальця мають доставити до України. Церемонію прощання планують провести у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві, після чого його перепоховають на Національному військовому меморіальному цвинтарі.

Євген Коновалець народився 1891 року в селі Зашків біля Львова. Під час Першої світової війни служив в австро-угорській армії, а 1915 року потрапив у російський полон. Після втечі 1917 року опинився у Києві, де брав участь у створенні Галицько-Буковинського куреня Січових стрільців.

Після поразки Української революції Коновалець продовжив боротьбу за незалежність України на еміграції. У 1920-х роках він очолив УВО, а 1929 року став першим керівником ОУН.

23 травня 1938 року Коновалець загинув у Роттердамі внаслідок спецоперації радянських спецслужб. Вибуховий пристрій був захований у коробці з-під цукерок, переданих йому агентом НКВС Павлом Судоплатовим. Після вбивства українського діяча поховали на цвинтарі "Кросвейк".

Тепер через десятиліття останки Коновальця мають повернутися на батьківщину.

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