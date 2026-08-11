Коновалец возвращается на родную землю: что известно о перезахоронении главы ОУН

В Нидерландах состоялась эксгумация останков полковника Евгения Коновальца – военного и политического деятеля, командира Сечевых стрельцов, основателя Украинской военной организации и первого главы Организации украинских националистов. Его прах планируют вернуть в Украину и перезахоронить на Национальном военном мемориальном кладбище. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Перезахоронение Евгения Коновальца. Фото: из открытых источников

Эксгумацию провели на кладбище "Кросвейк" в Роттердаме, где Коновалец был похоронен после своего убийства в 1938 году. Организацией возвращения останков занимались представители Офиса президента, Министерства иностранных дел и Украинского института национальной памяти.

В церемонии приняли участие заместитель руководителя ОП Ирина Верещук, посол Украины в Нидерландах Андрей Костин, глава УИНП Александр Алферов, представители украинской общины Нидерландов и организаций украинской диаспоры Канады, а также духовенство Украинской греко-католической церкви.

В ближайшее время останки Коновальца должны доставить в Украину. Церемонию прощания планируют провести в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве, после чего его перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище.

Евгений Коновалец родился в 1891 году в селе Зашков возле Львова. Во время Первой мировой войны служил в австро-венгерской армии, а в 1915 году попал в русский плен. После побега в 1917 году оказался в Киеве, где участвовал в создании Галицко-Буковинского куреня Сечевых стрельцов.

После поражения Украинской революции Коновалец продолжил борьбу за независимость Украины в эмиграции. В 1920-х годах он возглавил УВО, а в 1929 году стал первым руководителем ОУН.

23 мая 1938 года Коновалец погиб в Роттердаме в результате спецоперации советских спецслужб. Взрывное устройство было спрятано в коробке из-под конфет, переданной ему агентом НКВД Павлом Судоплатовым. После убийства украинского деятеля похоронили на кладбище "Кросвейк".

Теперь, спустя десятилетия, останки Коновальца должны вернуться на родину.

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