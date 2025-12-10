Конкурс на IDS набирає обертів: юристи терміново б’ють на сполох

28 листопада прем’єр-міністерка Юлія Свириденко оголосила конкурс на управителя арештованими активами групи IDS Ukraine, яка виробляє мінеральні води "Моршинська" та "Миргородська". АРМА встановило дуже короткий термін подачі документів – до 12 грудня, а аукціон заплановано вже в грудні. Такі дії викликали критику серед експертів та бізнесу, оскільки конкурс відбувається буквально за кілька тижнів до набрання чинності нового закону про АРМА, який значно посилює вимоги до прозорості, оцінки активів і процедури відбору управителів, пишуть "Українські новини".

Вода "Моршинська". Фото: 24 Канал

Аналітики відзначають низку юридичних ризиків. По-перше, активи IDS ще офіційно не передані АРМА: акт приймання-передачі, який мав бути оформлений у 2022 році після арешту, відсутній. По-друге, Агентство не має позову в інтересах держави – обов’язкової умови для управління активами. По-третє, більшість активів не пройшли повну ринкову оцінку, що суперечить закону, а конкурс проводиться за старими правилами, хоча через кілька тижнів діятимуть нові, більш жорсткі процедури.

Фінансовий аспект теж викликає сумніви. Хоча доходи від корпоративних прав IDS мали б надходити до бюджету (понад 24 млн грн на місяць), фактична модель управління дозволяє отримати управителю до 30% прибутку – майже 460 млн грн, замість націоналізації, що принесла б державі близько 1,5 млрд грн.

На тлі гучного скандалу "Мідас" і оприлюднених "плівок Міндіча", де фігурують співробітники АРМА, виникають сумніви щодо незалежності Агентства та можливого корупційного впливу. Президент Зеленський уже доручив провести аудит і оновити процедури управління арештованими активами.

Багато експертів вважають, що поспіх із конкурсом IDS – не лише технічне рішення, а спроба закріпити старі схеми впливу перед зміною правил. Юридично процедура вразлива, а політично – це тест для оновленого АРМА, чи здатне агентство розірвати зі спадком минулих практик.

