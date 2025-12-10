logo

Конкурс на IDS набирает обороты: юристы срочно бьют тревогу

Правительство объявило конкурс на управляющего активами IDS Ukraine со сроком подачи до 12 декабря, что вызвало критику из-за спешки и юридических недостатков перед новым законом об АРМА

10 декабря 2025, 12:15
28 ноября премьер-министр Юлия Свириденко объявила конкурс на управляющего арестованными активами группы IDS Ukraine, производящей минеральные воды "Моршинская" и "Миргородская". АРМА установило очень короткий срок подачи документов – до 12 декабря, а аукцион запланирован уже в декабре. Такие действия вызвали критику среди экспертов и бизнеса, поскольку конкурс проходит буквально за несколько недель до вступления в силу нового закона об АРМА, значительно усиливающего требования к прозрачности, оценке активов и процедуре отбора управляющих, пишут "Українські новини".

Конкурс на IDS набирает обороты: юристы срочно бьют тревогу

Вода "Моршинская". Фото: 24 Канал

Аналитики отмечают ряд юридических рисков. Во-первых, активы IDS еще официально не переданы АРМА: акт приемки-передачи, который должен был быть оформлен в 2022 году после ареста, отсутствует. Во-вторых, у Агентства нет иска в интересах государства – обязательного условия для управления активами. В-третьих, большинство активов не прошли полную рыночную оценку, противоречащую закону, а конкурс проводится по старым правилам, хотя через несколько недель будут действовать новые, более жесткие процедуры.

Финансовый аспект тоже вызывает сомнения. Хотя доходы от корпоративных прав IDS должны поступать в бюджет (свыше 24 млн грн в месяц), фактическая модель управления позволяет получить управляющему до 30% прибыли – почти 460 млн грн, вместо национализации, которая принесла бы государству около 1,5 млрд грн.

На фоне громкого скандала "Мидас" и обнародованных "пленок Миндича", где фигурируют сотрудники АРМА, возникают сомнения в независимости Агентства и возможном коррупционном влиянии. Президент Зеленский уже поручил провести аудит и обновить процедуры управления арестованными активами.

Многие эксперты считают, что спешка с конкурсом IDS – не только техническое решение, но и попытка закрепить старые схемы воздействия перед изменением правил. Юридически процедура уязвима, а политически – это тест для обновленного АРМА, способно ли агентство разорвать с наследием прошлых практик.

Как уже писали "Комментарии", с мая 2026 украинцам должны прекратить начислять деньги по программе "Национальный кэшбек". При отсутствии бюджетных средств выплаты прекратятся раньше – с 1 января следующего года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в постановлении Кабинета министров №1510.



Источник: https://ukranews.com/ua/news/1121653-uryad-pryskoryuye-konkurs-na-ids-popry-yurydychni-zasterezhennya-fahivtsi-vkazuyut-na-politychni
