Кому тепер найбільше довіряють українці: соціологи здивували тенденцією

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов значно скоротив розрив у рівні суспільної довіри порівняно з колишнім головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним. Про це свідчать дані нового січневого опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Фото: 24 Канал

За результатами дослідження, довіра до Буданова нині становить 70% серед опитаних українців, у той час, як Залужному довіряють 72%. Баланс довіри та недовіри у обох політиків однаковий — +51%, що фактично свідчить про вирівнювання їхніх позицій у сприйнятті громадян.

Соціологи відзначають, що раніше розрив між цими двома показниками був значно більшим. Наразі ж Буданов не лише утримує високий рівень підтримки, а й наблизився до абсолютного лідерства у рейтингу, незважаючи на зміну свого публічного статусу. Раніше він працював у військовій сфері, а тепер обіймає адміністративну посаду голови Офісу президента, яка зазвичай супроводжується зниженням персональних рейтингів через публічну відповідальність і критику.

Експерти КМІС підкреслюють, що лідери з сектору безпеки та оборони сьогодні мають найбільшу довіру серед громадян і суттєво випереджають цивільних політиків. Соціологи вважають, що це відображає запит українського суспільства на керівників, які проявили себе під час повномасштабної війни та здатні забезпечити безпеку.

Опитування проводилося з 9 по 14 січня 2026 року методом телефонних інтерв’ю (CATI). У ньому взяли участь 601 респондент із підконтрольних уряду територій України. Статистична похибка дослідження не перевищує 5,3%, що робить результати достатньо репрезентативними для оцінки суспільних настроїв.

Як вже писали "Коментарі", очільник Російської православної церкви патріарх Кирило зробив резонансну заяву, у якій публічно охарактеризував президента Росії Володимира Путіна як "істинного православного лідера". За словами клірика, поява такого керівника держави нібито є не випадковістю, а справжнім "божественним дивом".