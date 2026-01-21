Кому теперь больше всего доверяют украинцы: социологи удивили тенденцией

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов значительно сократил разрыв в уровне общественного доверия по сравнению с бывшим главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Валерием Залужным. Об этом свидетельствуют данные нового январского опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Фото: 24 Канал

По результатам исследования, доверие Буданова сейчас составляет 70% среди опрошенных украинцев, в то время как Залужному доверяют 72%. Баланс доверия и недоверия у обоих политиков одинаков – 51%, что фактически свидетельствует об выравнивании их позиций в восприятии граждан.

Социологи отмечают, что ранее разрыв между этими двумя показателями был значительно больше. Сейчас Буданов не только удерживает высокий уровень поддержки, но и приблизился к абсолютному лидерству в рейтинге, несмотря на изменение своего публичного статуса. Ранее он работал в военной сфере, а теперь занимает административную должность главы Офиса президента, которая обычно сопровождается снижением персональных рейтингов из-за публичной ответственности и критики.

Эксперты КМИС подчеркивают, что лидеры сектора безопасности и обороны сегодня имеют наибольшее доверие среди граждан и существенно опережают гражданских политиков. Социологи считают, что это отражает запрос украинского общества на руководителей, проявивших себя во время полномасштабной войны и обеспечивающих безопасность.

Опрос проводился с 9 по 14 января 2026 методом телефонных интервью (CATI). В нем приняли участие 601 респондент из подконтрольных правительству территорий Украины. Статистическая погрешность исследования не превышает 5,3%, что делает результаты достаточно репрезентативными для оценки общественных настроений.

