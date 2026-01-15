У Києві було проведене перше засідання штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів. За дорученням Президента України Володимира Зеленського окремо розглянули питання комендантської години та роботи Пунктів Незламності. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Комендантська година в Україні: що зміниться

"Наголошую: режим комендантської години не скасовується і не переглядається. Водночас у разі тривалих відключень тепла чи електроенергії держава має діяти гнучко, не порушуючи безпекових рішень.

Йдеться про можливі тимчасові та точкові винятки, які дозволять:

▪ забезпечити безперебійну роботу обʼєктів критичного життєзабезпечення;

▪ дати людям можливість безпечно дістатися до Пунктів незламності – за аналогією з доступом до укриттів;

▪ забезпечити роботу закладів, що офіційно виконують функцію Пунктів Незламності", – наголосив він.

За словами Кулеби, такі рішення можуть ухвалюватися винятково за участі військового командування та Рад оборони й лише там, де це дозволяє безпекова ситуація. Жодних самовільних рішень на місцях бути не може.

Президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що сьогодні будуть ухвалені рішення щодо комендантської години – потрібні достатні послаблення на час надзвичайно холодної погоди, щоб у людей та бізнесу були всі необхідні можливості.

"Міністерство внутрішніх справ України забезпечить перевірку та збільшення мережі пунктів підтримки та обігріву в містах. Щодо Києва – окрема робота. Станом на зараз київські пункти підтримки потребують посилення", – наголосив глава держави.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Денис Шмигаль зробив заяву щодо енергетики у Києві.