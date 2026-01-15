В Киеве прошло первое заседание штаба по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов. По поручению Президента Украины Владимира Зеленского отдельно рассмотрели вопросы комендантского часа и работы Пунктов Незламности. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Комендантский час в Украине: что изменится

"Отмечаю: режим комендантского часа не отменяется и не пересматривается. В то же время, в случае длительных отключений тепла или электроэнергии государство должно действовать гибко, не нарушая решений безопасности.

Речь идет о возможных временных и точечных исключениях, которые позволят:

▪ обеспечить бесперебойную работу объектов критического жизнеобеспечения;

▪ дать людям возможность безопасно добраться до Пунктов незламности – по аналогии с доступом к укрытиям;

▪ обеспечить работу заведений, официально выполняющих функцию Пунктов Незламности", – подчеркнул он.

По словам Кулебы, такие решения могут приниматься исключительно при участии военного командования и Советов обороны и только там, где это разрешает безопасность. Никаких самопроизвольных решений на местах быть не может.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что сегодня будут приняты решения по комендантскому часу – нужны достаточные послабления на время чрезвычайно холодной погоды, чтобы у людей и бизнеса были все необходимые возможности.

"Министерство внутренних дел Украины обеспечит проверку и увеличение сети пунктов поддержки и обогрева в городах. Относительно Киева – отдельная работа. На сегодня киевские пункты поддержки нуждаются в усилении", – подчеркнул глава государства.

