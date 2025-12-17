Коли в Україні настане тотальний колапс: озвучено вкрай насторожуючий нюанс

Погодні умови та зниження температури в Україні на цей момент не створюють критичної загрози для стабільності енергопостачання і не вимагають масових аварійних відключень. Про це повідомив виконуючий обов’язки голови Держенергонагляду Анатолій Замулко в ефірі програми "Ми — Україна".

Віялові відключення світла. фото: УНІАН

За його словами, нинішня зима в Україні демонструє типові погодні показники, до яких енергосистема вже підготовлена. Хоча споживання електроенергії дещо зросло через холодні дні, воно залишається в межах допустимих норм і не створює ризику для стабільності роботи мереж. Служби енергетики постійно стежать за погодними змінами та готові оперативно реагувати на можливі непередбачувані ситуації.

"Аварійні відключення через природні умови можливі лише у разі проблем на розподільчих мережах операторів, якщо виникнуть аномальні ситуації. На більшості територій України серйозних перебоїв через погоду не очікується, оскільки система адаптована до таких викликів", — пояснив Замулко.

Він також підкреслив, що нинішня ситуація ускладнюється через дефіцит потужностей генерації, через який вже введено графіки обмежень споживання електроенергії. Однак основною загрозою залишаються не низькі температури, а російські обстріли енергетичних об’єктів. Саме через атаки противника інколи доводиться здійснювати аварійні відключення, які неможливо спрогнозувати заздалегідь, адже вони відбуваються у непередбачуваних місцях і часі.

