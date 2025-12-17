Когда в Украине наступит тотальный коллапс: озвучен крайне настораживающий нюанс

Погодные условия и понижение температуры в Украине на данный момент не создают критической угрозы для стабильности энергоснабжения и не требуют массовых аварийных отключений. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире программы "Мы — Украина".

Веерные отключения света. Фолто: УНИАН

По его словам, нынешняя зима в Украине демонстрирует типовые показатели погоды, к которым энергосистема уже подготовлена. Хотя потребление электроэнергии несколько выросло из-за холодных дней, оно остается в пределах допустимых норм и не создает риска для стабильности работы сетей. Службы энергетики постоянно следят за погодными изменениями и готовы оперативно реагировать на возможные непредсказуемые ситуации.

"Аварийные отключения из-за природных условий возможны только в случае проблем на распределительных сетях операторов, если возникнут аномальные ситуации. На большинстве территорий Украины серьезных перебоев из-за погоды не ожидается, поскольку система адаптирована к таким вызовам", — пояснил Замулко.

Он также подчеркнул, что нынешняя ситуация усложняется из-за дефицита мощностей генерации, из-за которого уже введены графики ограничений потребления электроэнергии. Однако основной угрозой остаются не низкие температуры, а российские обстрелы энергетических объектов. Именно из-за атак противника иногда приходится совершать аварийные отключения, которые невозможно спрогнозировать заранее, ведь они происходят в непредсказуемых местах и времени.

