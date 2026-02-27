Коли світла в домівках українців стане більше: енергетики дали пряму відповідь

Дефіцит електроенергії в Україні зменшиться у квітні, коли на максимум запрацює гідро- та сонячна генерація, а споживання стане меншим. Як інформує портал "Коментарі", про це в ефірі "День.LIVE" розповів гендиректор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.

Енергетика України. Фото: із відкритих джерел

"Я точно можу сказати, що з появою додаткової сонячної генерації, яка буде у нас, зі зменшенням споживання, коли ми вимикаємо всі обігрівачі, дефіцит завжди зменшується. Наскільки він зменшиться, я не можу точно сказати", — сказав Коваленко.

За його словами, квітень – це місяць, коли в Україні на повну потужність працюють гідро- та сонячна генерація, а споживання максимально низьке.

"І тому я думаю, що квітень – якщо ми виходимо за рамки ворожих обстрілів – то він найбільш сприятливий буде з точки зору наявності світла", — зазначив гендиректор Yasno.

Читайте також на порталі "Коментарі" — навіть під час відключень електроенергії українці можуть зняти готівку або здійснити важливі фінансові операції. Про це повідомляють у телеграм-каналі сервісу ДІЯ.

У застосунку оновили мапу Незламності та додали окрему вкладку з відділеннями мережі Power Banking – це банки, які продовжують працювати навіть під час блекаутів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – енергетична система України перебуває зараз в найскладнішому стані з початку повномасштабної війни. Масовані ракетно-дронові удари російських військ, що тривають з жовтня 2025 року, призвели до значного дефіциту генерації, регулярних графіків відключень і необхідності термінового імпорту електроенергії з Європи.



