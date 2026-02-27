Коли світла в домівках українців стане більше: енергетики дали пряму відповідь

Рубрики
Дефіцит електроенергії в Україні зменшиться у квітні, коли на максимум запрацює гідро- та сонячна генерація, а споживання стане меншим. Як інформує портал "Коментарі", про це в ефірі "День.LIVE" розповів гендиректор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.
Енергетика України. Фото: із відкритих джерел
За його словами, квітень – це місяць, коли в Україні на повну потужність працюють гідро- та сонячна генерація, а споживання максимально низьке.
