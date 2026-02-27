logo

Когда света в домах украинцев станет больше: энергетики дали прямой ответ
Когда света в домах украинцев станет больше: энергетики дали прямой ответ

Украина ждет апреля, когда появится дополнительная солнечная генерация

27 февраля 2026, 15:58
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Дефицит электроэнергии в Украине уменьшится в апреле, когда на максимум заработает гидро- и солнечная генерация, а потребление станет меньше. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире "День.LIVE" рассказал гендиректор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко.

Когда света в домах украинцев станет больше: энергетики дали прямой ответ

Энергетика Украины. Фото: из открытых источников

"Я точно могу сказать, что с появлением дополнительного солнечного поколения, которое будет у нас, с уменьшением потребления, когда мы выключаем все обогреватели, дефицит всегда уменьшается. Насколько он уменьшится, я не могу точно сказать", — сказал Коваленко.

По его словам, апрель – это месяц, когда в Украине в полную мощность работают гидро- и солнечная генерация, а потребление максимально низкое.

"И потому я думаю, что апрель – если мы выходим за рамки вражеских обстрелов – то он наиболее благоприятен будет с точки зрения наличия света", – отметил гендиректор Yasno.

Читайте также на портале "Комментарии" — даже при отключении электроэнергии украинцы могут снять наличные или осуществить важные финансовые операции. Об этом сообщают в телеграмм-канале сервиса ДЕЙСТВИЯ.

В приложении обновили карту Несокрушимости и добавили отдельную вкладку с отделениями сети Power Banking – это банки, которые продолжают работать даже во время блэкаутов.

Также издание "Комментарии" сообщало — энергетическая система Украины находится сейчас в самом сложном состоянии с начала полномасштабной войны. Массированные продолжающиеся с октября 2025 года ракетно-дроновые удары российских войск привели к значительному дефициту генерации, регулярным графикам отключений и необходимости срочного импорта электроэнергии из Европы.




