Когда света в домах украинцев станет больше: энергетики дали прямой ответ

Дефицит электроэнергии в Украине уменьшится в апреле, когда на максимум заработает гидро- и солнечная генерация, а потребление станет меньше. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире "День.LIVE" рассказал гендиректор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко.

"Я точно могу сказать, что с появлением дополнительного солнечного поколения, которое будет у нас, с уменьшением потребления, когда мы выключаем все обогреватели, дефицит всегда уменьшается. Насколько он уменьшится, я не могу точно сказать", — сказал Коваленко.

По его словам, апрель – это месяц, когда в Украине в полную мощность работают гидро- и солнечная генерация, а потребление максимально низкое.

"И потому я думаю, что апрель – если мы выходим за рамки вражеских обстрелов – то он наиболее благоприятен будет с точки зрения наличия света", – отметил гендиректор Yasno.

