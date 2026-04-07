Коли пекти паску та фарбувати яйця у 2026 році: священник назвав найкращі дні перед Великоднем

У 2026 році Великдень настане 12 квітня. Священник Православної церкви України, богослов і релігійний оглядач Іван Петрущак пояснив, коли найкраще випікати паски та фарбувати яйця перед Великоднем. За його словами, для цього є два найкращі дні.

Коли пекти паску і фарбувати яйця у 2026 році. Фото з відкритих джерел

Коли пекти паску на Великдень

За словами священника, найбільш традиційним днем для випікання пасок є Чистий четвер. Таким чином, у 2026 році паски пекти на Великдень потрібно 9 квітня. У народній традиції цей день пов’язують з очищенням. Тому саме в Чистий четвер багато родин наводять лад у домі, миють вікна та готують святкову випічку.

Якщо ж підготуватися до свята раніше не вдалося, іншим сприятливим днем, щоб спекти паску вважається Велика субота, яка у 2026 році припадає на 11 квітня. У цей день завершують приготування великодніх страв і несуть їх до храму на освячення.

Коли фарбувати яйця на Великдень

Дні, коли найкраще фарбувати яйця, за церковною традицією збігаються з часом випікання пасок. Тож у 2026 році це також Чистий четвер — 9 квітня, або Велика субота — 11 квітня.

Найпоширенішим кольором великодніх крашанок традиційно залишається червоний. За християнською легендою, Марія Магдалина повідомила римському імператору Тіберію про воскресіння Ісуса Христа. Коли правитель засумнівався і сказав, що швидше яйце стане червоним, ніж людина воскресне, яйце в її руках дивом почервоніло. Саме тому цей колір вважається символом Воскресіння.

Водночас деякі віряни останніми роками обирають і білі крашанки. У християнській символіці білий колір означає чистоту, святість і радість світлого свята.

Щодо кількості пасок та яєць, священник радить не готувати надто багато. Найкраще робити стільки пасок і яєць, скільки родина зможе спожити, адже викидати освячену їжу вважається неповагою до святині.

