Когда печь паску и красить яйца в 2026 году: священник назвал лучшие дни перед Пасхой

В 2026 году Пасха наступит 12 апреля. Священник Православной церкви Украины, богослов и религиозный обозреватель Иван Петрущак объяснил, когда лучше выпекать куличи и красить яйца перед Пасхой. По его словам, для этого есть два дня.

Когда печь паску на Пасху

По словам священника, наиболее традиционным днем для выпечки куличей является Чистый четверг. Таким образом, в 2026 году паски печь на Пасху нужно 9 апреля. В народной традиции этот день связывают с очищением. Поэтому именно в Чистый четверг многие семьи наводят порядок в доме, моют окна и готовят праздничную выпечку.

Если же подготовиться к празднику раньше не удалось, другим благоприятным днем, чтобы испечь паску считается Большая суббота, которая в 2026 году приходится на 11 апреля. В этот день завершают приготовление пасхальных блюд и уносят их в храм на освящение.

Когда красить яйца на Пасху

Дни, когда лучше всего красить яйца, по церковной традиции совпадают со временем выпекания куличей. Поэтому в 2026 году это также Чистый четверг – 9 апреля, или Большая суббота – 11 апреля.

Самым распространенным цветом пасхальных яиц традиционно остается красный. По христианской легенде, Мария Магдалина сообщила римскому императору Тиберию о воскресении Иисуса Христа. Когда правитель усомнился и сказал, что скорее яйцо станет красным, чем человек воскреснет, яйцо в его руках чудом покраснело. Именно поэтому этот цвет считается символом Воскресения.

В то же время некоторые верующие в последние годы выбирают и белые пасхальные яйца. В христианской символике белый цвет означает чистоту, святость и радость светлого праздника.

Относительно количества куличей и яиц, священник советует не готовить слишком много. Лучше всего делать столько пасок и яиц, сколько семья сможет употребить, ведь выбрасывать освященную пищу считается неуважением к святыне.

