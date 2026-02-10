Кохання на колесах: "Романтичні експреси" Укрзалізниці вирушають у незабутню подорож до Дня закоханих

Найромантичніші поїзди України знову готові дарувати незабутні емоції! Про це повідомляє Укрзалізниця. Романтичні експреси вирушать у рейси до Дня закоханих із Києва та Львова, а поїздки паротягами гарантують не лише атмосферу романтики, а й тепло та світло в дорозі.

Паротяги, музика та подарунки: як провести День святого Валентина у потязі для закоханих

У поїзді можуть подорожувати всі закохані — від тих, хто лише на першому побаченні, до пар із золотим весіллям. Тут кохання не має вікових обмежень і не рахує "стаж" стосунків. Крім того, для наших захисників та захисниць квитки доступні у застосунку "Армія+", а у купе на них чекатимуть приємні сюрпризи від друзів Укрзалізниці.

Як знайти квитки та маршрути:

Київ: Київ-Пасажирський — Київ-Романтичний

Львів: Львів — Львів-Романтичний

Романтичні експреси курсуватимуть 14 та 15 лютого двічі на день:

Київ: о 14:45 та 19:10

Львів: о 15:30 та 19:00

Подорож триватиме трохи більше ніж 2 години, починаючись і завершуючись на центральних вокзалах міст. На пасажирів чекає купе на двох у новенькому люкс вагоні, романтична музика та поїздка під справжнім паровозом, що зробить цей День закоханих особливим і незабутнім.

