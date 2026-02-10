Любовь на колесах: "Романтические экспрессы" Укрзализныци отправляются в незабываемое путешествие ко Дню влюбленных

Самые романтические поезда Украины снова готовы дарить незабываемые эмоции! Об этом сообщает Укрзализныця. Романтические экспрессы отправятся в рейсы ко Дню влюбленных из Киева и Львова, а поездки паровозами гарантируют не только атмосферу романтики, но и тепло и свет в пути.

Паровозы, музыка и подарки: как провести День святого Валентина в поезде для влюбленных

В поезде могут путешествовать все влюбленные — от тех, кто только на первом свидании до пар с золотой свадьбой. Здесь любовь не имеет возрастных ограничений и не считает стаж отношений. Кроме того, для наших защитников и защитниц билеты доступны в приложении "Армия", а в купе их будут ждать приятные сюрпризы от друзей Укрзализныци.

Как найти билеты и маршруты:

Киев: Киев-Пассажирский — Киев-Романтический

Львов: Львов — Львов-Романтический

Романтические экспрессы будут курсировать 14 и 15 февраля дважды в день:

Киев: в 14:45 и 19:10

Львов: в 15:30 и 19:00

Путешествие будет длиться чуть более 2 часов, начинаясь и завершаясь на центральных вокзалах городов. пассажиров ждет купе на двоих в новеньком люкс вагоне, романтическая музыка и поездка под настоящим паровозом , что сделает этот День влюбленных особенным и незабываемым.

Читайте также в "Комментариях", что подарить на День влюбленных и как хорошо поздравить вторую половинку.

Также ранее портал "Комментарии" сообщал, каков настоящий смысл праздника влюбленных : я походнические ритуалы, споры с церковью и миллиардные прибыли. Кроме того, в разных уголках мира День влюбленных приобрел уникальные формы. В Японии и Южной Корее в этот день подарки дарят женщины, а мужчины отвечают через месяц. На Филиппинах 14 февраля стало символом массовых свадеб. В Дании и Норвегии популярные шутливые анонимные стихи, а в Бразилии День влюбленных вообще празднуют летом — в июне.