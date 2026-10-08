Кого українці хочуть бачити президентом: нове опитування здивувало результатом

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний залишається політиком, якому українці найбільше довіряють. Згідно з дослідженням соціологічної групи Rating, його рівень довіри становить 64%.

Опитування українців. Фото: з відкритих джерел

Друге місце посідає президент Володимир Зеленський – йому довіряють 53% опитаних. Такий показник довіри зафіксований у керівника Офісу президента Кирила Буданова, проте частка недовіри до них відрізняється: Зеленському не довіряють 40%, а Буданову — 31%.

Далі в рейтингу розташувалися Михайло Федоров, якому довіряють 38% респондентів та Євген Хмара з показником 29%. Андрію Сибізі довіряють 24% опитаних.

Окремо виділяється результат Петра Порошенка. Колишньому президенту довіряють 24% респондентів, тоді як 70% заявили про недовіру до нього – це найвищий показник негативного відношення серед репрезентованих політиків.

Соціологи також запитали українців, за кого б вони проголосували на гіпотетичних президентських виборах. Тут лідером виявився Зеленський – 22,9%. Проте Залужний відстає лише на 2,7 процентного пункту, отримуючи 20,2%.

Далі йдуть Порошенко та Федоров – по 7,6%, Буданов – 6,7%, Андрій Білецький – 5,4%, Дмитро Разумков – 5,1%. Сергія Притулу готові підтримати 2,4%, Юлію Тимошенко – 1,9%, Юрія Бойка – 1,4%.

При цьому 4,5% респондентів обрали б іншого кандидата, 5,2% заявили, що не пішли б голосувати, а ще 9,2% вагалися з відповіддю.

Таким чином, результати дослідження показують помітний розрив між рейтингом довіри та потенційними електоральними уподобаннями. Залужний лідирує за довірою, але в гіпотетичному голосуванні перше місце поки що займає Зеленський.

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