Кого украинцы хотят видеть президентом: новый опрос удивил результатом

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный остается политиком, которому украинцы доверяют больше всего. Согласно исследованию социологической группы Rating, его уровень доверия составляет 64%.

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

Второе место занимает президент Владимир Зеленский – ему доверяют 53% опрошенных. Такой же показатель доверия зафиксирован у руководителя Офиса президента Кирилла Буданова, однако доля недоверия к ним различается: Зеленскому не доверяют 40%, а Буданову – 31%.

Далее в рейтинге расположились Михаил Федоров, которому доверяют 38% респондентов, и Евгений Хмара с показателем 29%. Андрею Сибиге доверяют 24% опрошенных.

Отдельно выделяется результат Петра Порошенко. Бывшему президенту доверяют 24% респондентов, тогда как 70% заявили о недоверии к нему – это самый высокий показатель негативного отношения среди представленных политиков.

Социологи также спросили украинцев, за кого они проголосовали бы на гипотетических президентских выборах. Здесь лидером оказался Зеленский – 22,9%. Однако Залужный отстает всего на 2,7 процентного пункта, получая 20,2%.

Далее идут Порошенко и Федоров – по 7,6%, Буданов – 6,7%, Андрей Белецкий – 5,4%, Дмитрий Разумков – 5,1%. Сергея Притулу готовы поддержать 2,4%, Юлию Тимошенко – 1,9%, Юрия Бойко – 1,4%.

При этом 4,5% респондентов выбрали бы другого кандидата, 5,2% заявили, что не пошли бы голосовать, а еще 9,2% затруднились с ответом.

Таким образом, результаты исследования показывают заметный разрыв между рейтингом доверия и потенциальными электоральными предпочтениями. Залужный лидирует по доверию, но в гипотетическом голосовании первое место пока занимает Зеленский.

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