Головна Новини Суспільство події КНДР та Білорусь зближуються: який важливий договір підписали дві країни
КНДР та Білорусь зближуються: який важливий договір підписали дві країни

Мінськ та КНДР підписують «дружбу та співпрацю» на тлі війни, санкцій та посилення антизахідного блоку

26 березня 2026, 11:49
Кравцев Сергей

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко здійснив візит до Північної Кореї, де провів переговори з лідером країни Кім Чен Ином та підписав угоду про "дружбу та співпрацю". Про це повідомляє The Guardian.

Олександр Лукашенко та Кім Чен Ин. Фото: з відкритих джерел

На честь візиту білоруського диктатора до Пхеньяну влаштували урочисту церемонію з артилерійським салютом та військовим парадом. Сторони заявили про намір поглиблювати взаємодію на тлі "глобальних трансформацій" та тиску Заходу.

Лукашенко наголосив, що відносини між країнами, закладені ще в радянський період, виходять на новий рівень. За його словами, держави, які зазнають зовнішнього тиску, повинні об'єднувати зусилля для захисту суверенітету та сталого розвитку.

Обидві країни перебувають під жорсткими західними санкціями та звинувачуються у порушеннях прав людини, а також підтримують Росію у війні проти України. Під час візиту Лукашенко також відвідав Кімсусанський палац Сонця – меморіальний комплекс у Пхеньяні, де поклав квіти від імені Володимира Путіна.

Аналітики зазначають, що зближення Мінська і Пхеньяна може бути частиною ширшої геополітичної конфігурації, пов'язаної з посиленням ролі Китаю та просуванням ідеї "багатополярного світу". Раніше КНДР вже уклала стратегічну угоду з Москвою, що супроводжувалося військовою співпрацею.

За оцінками експертів, Пхеньян отримує від Росії фінансову допомогу, технології, продовольство та енергоресурси, що дозволяє йому знижувати залежність від Китаю та зміцнювати власні позиції на міжнародній арені.

Джерело: https://www.theguardian.com/world/2026/mar/26/north-korea-belarus-friendship-cooperation-treaty
