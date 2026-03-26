logo

BTC/USD

68642

ETH/USD

2062.18

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

50.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

КНДР и Беларусь сближаются: какой важный договор подписали две страны
НОВОСТИ

КНДР и Беларусь сближаются: какой важный договор подписали две страны

Минск и КНДР подписывают «дружбу и сотрудничество» на фоне войны, санкций и усиления антизападного блока

26 марта 2026, 11:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко совершил визит в Северную Корею, где провёл переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном и подписал соглашение о "дружбе и сотрудничестве". Об этом сообщает The Guardian.

КНДР и Беларусь сближаются: какой важный договор подписали две страны

Александр Лукашенко и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

В честь визита белорусского диктатора в Пхеньяне устроили торжественную церемонию с артиллерийским салютом и военным парадом. Стороны заявили о намерении углублять взаимодействие на фоне "глобальных трансформаций" и давления со стороны Запада.

Лукашенко подчеркнул, что отношения между странами, заложенные ещё в советский период, выходят на новый уровень. По его словам, государства, подвергающиеся внешнему давлению, должны объединять усилия для защиты суверенитета и устойчивого развития.

Обе страны находятся под жёсткими западными санкциями и обвиняются в нарушениях прав человека, а также поддерживают Россию в войне против Украины. В ходе визита Лукашенко также посетил Кымсусанский дворец Солнца – мемориальный комплекс в Пхеньяне, где возложил цветы от имени Владимира Путина.

Аналитики отмечают, что сближение Минска и Пхеньяна может быть частью более широкой геополитической конфигурации, связанной с усилением роли Китай и продвижением идеи "многополярного мира". Ранее КНДР уже заключила стратегическое соглашение с Москвой, что сопровождалось военным сотрудничеством.

По оценкам экспертов, Пхеньян получает от России финансовую помощь, технологии, продовольствие и энергоресурсы, что позволяет ему снижать зависимость от Китая и укреплять собственные позиции на международной арене.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/2026/mar/26/north-korea-belarus-friendship-cooperation-treaty
Теги:

Новости

Все новости