КНДР и Беларусь сближаются: какой важный договор подписали две страны

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко совершил визит в Северную Корею, где провёл переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном и подписал соглашение о "дружбе и сотрудничестве". Об этом сообщает The Guardian.

В честь визита белорусского диктатора в Пхеньяне устроили торжественную церемонию с артиллерийским салютом и военным парадом. Стороны заявили о намерении углублять взаимодействие на фоне "глобальных трансформаций" и давления со стороны Запада.

Лукашенко подчеркнул, что отношения между странами, заложенные ещё в советский период, выходят на новый уровень. По его словам, государства, подвергающиеся внешнему давлению, должны объединять усилия для защиты суверенитета и устойчивого развития.

Обе страны находятся под жёсткими западными санкциями и обвиняются в нарушениях прав человека, а также поддерживают Россию в войне против Украины. В ходе визита Лукашенко также посетил Кымсусанский дворец Солнца – мемориальный комплекс в Пхеньяне, где возложил цветы от имени Владимира Путина.

Аналитики отмечают, что сближение Минска и Пхеньяна может быть частью более широкой геополитической конфигурации, связанной с усилением роли Китай и продвижением идеи "многополярного мира". Ранее КНДР уже заключила стратегическое соглашение с Москвой, что сопровождалось военным сотрудничеством.

По оценкам экспертов, Пхеньян получает от России финансовую помощь, технологии, продовольствие и энергоресурсы, что позволяет ему снижать зависимость от Китая и укреплять собственные позиции на международной арене.

