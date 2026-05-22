КНДР будує нові субмарини за допомогою РФ: Південна Корея готує масштабну відповідь

Південна Корея різко нарощує можливості боротьби з підводними човнами після появи даних про те, що КНДР використовує російські технології для створення нових субмарин. На цьому тлі Сеул планує суттєво посилити свій протичовновий флот американськими гелікоптерами MH-60R. Про це повідомляє Defence Express.

Фото: з відкритих джерел

За даними аналітиків, Південна Корея має намір закупити ще 24 багатоцільові вертольоти MH-60R разом із великим пакетом обладнання та озброєння. Потенційна вартість угоди може сягнути близько 3 мільярдів доларів.

Відповідний дозвіл уже схвалив Держдепартамент США. До пакета входять низькочастотні занурювані сонари для пошуку субмарин, кулемети M240D, системи навігації із захистом від спуфінгу, радари APS-153(V), комплекси зв’язку, системи попередження про загрози, двигуни T700-GE-401D та обладнання для технічного обслуговування й навчання екіпажів.

Фактично йдеться про повний комплект сучасних морських протичовнових вертольотів, здатних відстежувати та знищувати підводні цілі на великій відстані.

Сеул уже має досвід експлуатації таких машин. Ще у 2020 році країна придбала 12 MH-60R за 878 мільйонів доларів. Нове замовлення може фактично утричі збільшити флот цих гелікоптерів.

Експерти пов’язують масштабне переозброєння із різким зростанням військово-морської активності КНДР та Китай. Пхеньян, за оцінками аналітиків, активно розвиває як атомні, так і дизельні підводні човни, використовуючи підтримку РФ. Водночас Китай продовжує модернізацію власного підводного флоту та створює дедалі менш помітні субмарини.

На тлі нових загроз Південна Корея також прискорює розробку власної морської техніки, зокрема бойової машини піхоти KAAV-2 для морської піхоти, яка має замінити застарілі AAV-7.

