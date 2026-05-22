КНДР строит новые субмарины с помощью РФ: Южная Корея готовит масштабный ответ

Южная Корея резко наращивает возможности борьбы с подлодками после появления данных о том, что КНДР использует российские технологии для создания новых субмарин. На этом фоне Сеул планирует существенно усилить свой противолодочный флот американскими вертолетами MH-60R. Об этом сообщает Defence Express.

По данным аналитиков, Южная Корея намерена закупить еще 24 многоцелевых вертолета MH-60R вместе с большим пакетом оборудования и вооружения. Потенциальная стоимость сделки может составить около 3 миллиардов долларов.

Соответствующее разрешение уже одобрил Госдепартамент США. В пакет входят низкочастотные погружные сонары для поиска субмарин, пулеметы M240D, системы навигации с защитой от спуфинга, радары APS-153(V), комплексы связи, системы предупреждения об угрозах, двигатели T700-GE-401D и оборудование для технического обслуживания и обучения.

Фактически речь идет о полном комплекте современных морских противолодочных вертолетов, способных отслеживать и уничтожать подводные цели на большом расстоянии.

У Сеула уже есть опыт эксплуатации таких машин. Еще в 2020 году страна приобрела 12 MH-60R за 878 миллионов долларов. Новый заказ может фактически втрое увеличить флот этих вертолетов.

Эксперты увязывают масштабное перевооружение с резким ростом военно-морской активности КНДР и Китай. Пхеньян, по оценкам аналитиков, активно развивает как атомные, так и дизельные подлодки, используя поддержку РФ. В то же время Китай продолжает модернизацию собственного подводного флота и создает все менее заметные субмарины.

На фоне новых угроз Южная Корея также ускоряет разработку собственной морской техники, в частности, боевой машины пехоты KAAV-2 для морской пехоты, которая должна заменить устаревшие AAV-7.

