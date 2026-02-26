logo_ukra

Китай та Росія поглиблюють союз: до якого нового етапу вже готуються Путін та Сі
commentss НОВИНИ Всі новини

Китай та Росія поглиблюють союз: до якого нового етапу вже готуються Путін та Сі

Нафта, зброя та Арктика: Пекін та Москва відкрито кидають виклик США та готуються до нової геополітичної гри

26 лютого 2026, 07:02
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Підтримка Росії з боку Китаю за роки повномасштабної війни не просто збереглася – вона стала глибшою та системнішою. Сьогодні на Пекін припадає близько 40% російського нафтового експорту, а двосторонній товарообіг минулого року сягнув рекордних 250 млрд доларів. Про це у колонці для The Times пише британський аналітик Роджер Бойєс.

Китай та Росія поглиблюють союз: до якого нового етапу вже готуються Путін та Сі

Путін та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Аналітик звертає увагу, що на Мюнхенській конференції глава МЗС КНР Ван І називав Китай "справжнім другом Європи", проте фактично Пекін став економічним рятівним колом для Москви. З початку вторгнення РФ в Україну лідери двох країн провели щонайменше 19 зустрічей та відеопереговорів.

Тепер ні Володимир Путін, ні Сі Цзіньпін не намагаються приховувати тісні стосунки. Москва та Пекін заявляють про плани демонструвати військову та економічну міць в Арктиці, проводять спільні навчання з Іраном поблизу Ормузької протоки – ключового маршруту постачання нафти до Китаю. Співпраця почалася з великих знижок на російський газ, який Кремль більше не міг продавати Європі, і продовжилося постачанням дронів подвійного призначення.

Росія також запропонувала Китаю будівництво 400-кілометрової ділянки сибірської залізниці в обмін на розширений доступ до корисних копалин регіону. Паралельно з'являються повідомлення про сприяння Пекіну у підготовці до можливої операції проти Тайваню.

За оцінкою Бойєса, Москва і Пекін все більш відкрито прагнуть послабити домінування США. При цьому обидва лідери роблять ставку на довгу гру, розраховуючи, що час працює на них.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Китай не має інформації про можливу передачу Україні ядерної зброї з боку Франції чи Великобританії, про що раніше заявили в Росії. Про це повідомила речник Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін, коментуючи звинувачення Москви.




Джерело: https://www.thetimes.com/comment/columnists/article/vladimir-putin-xi-jinping-outlast-trump-china-russia-us-gwn0tf0sh
