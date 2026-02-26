Китай и Россия углубляют союз: к какому новому этапу уже готовятся Путин и Си

Поддержка России со стороны Китая за годы полномасштабной войны не просто сохранилась – она стала глубже и системнее. Сегодня на Пекин приходится около 40% российского нефтяного экспорта, а двусторонний товарооборот в прошлом году достиг рекордных 250 млрд долларов. Об этом в колонке для The Times пишет британский аналитик Роджер Бойес.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Аналитик обращает внимание, что на Мюнхенской конференции глава МИД КНР Ван И называл Китай "настоящим другом Европы", однако фактически Пекин стал экономическим спасательным кругом для Москвы. С начала вторжения РФ в Украину лидеры двух стран провели не менее 19 встреч и видеопереговоров.

Теперь ни Владимир Путин, ни Си Цзиньпин не пытаются скрывать тесные отношения. Москва и Пекин заявляют о планах демонстрировать военную и экономическую мощь в Арктике, проводят совместные учения с Ираном вблизи Ормузского пролива – ключевого маршрута поставок нефти в Китай. Сотрудничество началось с крупных скидок на российский газ, который Кремль больше не мог продавать Европе, и продолжилось поставками дронов двойного назначения.

Россия также предложила Китаю строительство 400-километрового участка сибирской железной дороги в обмен на расширенный доступ к полезным ископаемым региона. Параллельно появляются сообщения о содействии Пекину в подготовке к возможной операции против Тайваня.

По оценке Бойеса, Москва и Пекин все более открыто стремятся ослабить доминирование США. При этом оба лидера делают ставку на долгую игру, рассчитывая, что время работает на них.

