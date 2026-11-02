Китай та Росія кидають виклик США в Арктиці: навіщо Пекіну знадобився крижаний регіон

Росія та Китай посилюють співпрацю в Арктиці, перетворюючи регіон на нову точку геополітичного протистояння зі США та їх союзниками. Однією з ключових тем нещодавньої зустрічі глав урядів двох країн у Санкт-Петербурзі стала саме взаємодія у цьому стратегічно важливому регіоні. Про це пише Радіо Свобода.

Путін та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Незважаючи на зростаючий інтерес до Арктики, Китай не входить до восьми арктичних держав, що мають території за Полярним колом. Однак Пекін давно прагне закріпитись у регіоні. Ще 2014 року китайська влада оголосила про намір до 2030 року стати "полярною великою державою". З того часу країна активно інвестує в арктичні проекти, передусім пов'язані з Росією.

Вашингтон виступає проти розширення китайського впливу у регіоні. Для США Арктика має важливе значення з погляду національної безпеки: там розміщені елементи американської системи протиповітряної оборони та стратегічна інфраструктура. Крім того, регіон має значні запаси критично важливих корисних копалин, необхідних для виробництва військової техніки та сучасних систем озброєння.

Пекін, своєю чергою, не обмежується економічними проектами. Китай проводить спільні з Росією військові навчання в Арктиці та направляє туди науково-дослідні експедиції. При цьому можливості його впливу поки що обмежені: КНР не є членом Арктичної ради, а серед восьми її учасників тісні відносини з Китаєм підтримує насамперед Росія.

Проте експерти вважають, що Пекін не відмовиться від арктичних амбіцій. Регіон стає все більш важливим через кліматичні зміни та танення льодів, які можуть змінити доступ до ресурсів та транспортних маршрутів.

"Арктика для Китаю — це планування майбутнього", — зазначив науковий співробітник Австралійського інституту Лоуі Бобо Лу.

За його оцінкою, вже через 10-20 років питання управління регіоном можуть стати значно актуальнішими.

Таким чином, співпраця Москви та Пекіна в Арктиці виходить за рамки економіки: вона зачіпає інтереси безпеки США та майбутній баланс сил у регіоні.

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