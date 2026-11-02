Китай и Россия бросают вызов США в Арктике: зачем Пекину понадобился ледяной регион

Россия и Китай усиливают сотрудничество в Арктике, превращая регион в новую точку геополитического противостояния с США и их союзниками. Одной из ключевых тем недавней встречи глав правительств двух стран в Санкт-Петербурге стало именно взаимодействие в этом стратегически важном регионе. Об этом пишет "Радио Свобода".

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Несмотря на растущий интерес к Арктике, Китай не входит в число восьми арктических государств, имеющих территории за Полярным кругом. Однако Пекин давно стремится закрепиться в регионе. Еще в 2014 году китайские власти объявили о намерении к 2030 году стать "полярной великой державой". С тех пор страна активно инвестирует в арктические проекты, прежде всего связанные с Россией.

Вашингтон выступает против расширения китайского влияния в регионе. Для США Арктика имеет важное значение с точки зрения национальной безопасности: там размещены элементы американской системы противовоздушной обороны и стратегическая инфраструктура. Кроме того, регион обладает значительными запасами критически важных полезных ископаемых, необходимых для производства военной техники и современных систем вооружения.

Пекин, в свою очередь, не ограничивается экономическими проектами. Китай проводит совместные с Россией военные учения в Арктике и направляет туда научно-исследовательские экспедиции. При этом возможности его влияния пока ограничены: КНР не является членом Арктического совета, а среди восьми его участников тесные отношения с Китаем поддерживает прежде всего Россия.

Однако эксперты считают, что Пекин не откажется от арктических амбиций. Регион становится все более важным из-за климатических изменений и таяния льдов, которые могут изменить доступ к ресурсам и транспортным маршрутам.

"Арктика для Китая – это планирование будущего", – отметил научный сотрудник Австралийского института Лоуи Бобо Лу.

По его оценке, уже через 10-20 лет вопросы управления регионом могут стать значительно актуальнее.

Таким образом, сотрудничество Москвы и Пекина в Арктике выходит за рамки экономики: оно затрагивает интересы безопасности США и будущий баланс сил в регионе.

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