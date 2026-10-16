Китай і РФ хочуть перебити США у космосі: до якого прориву наближаються

Росія продовжує розгортати супутникову мережу "Світанок", яка в перспективі може забезпечити її військовим стійкий широкосмуговий зв'язок. Проте проект, представлений як російська технологія, спирається і китайські виробничі можливості. Про це пише дослідник Університету Калгарі Джошуа Стейн у статті для Atlantic Council.

Росія та Китай. Фото: з відкритих джерел

За програму відповідає російське аерокосмічне підприємство "Бюро 1440". Для прискорення випуску супутників Росія уклала угоду з китайською компанією Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST). За оцінкою Стейна, це демонструє зростаючу технологічну взаємозалежність Москви та Пекіна, пов'язану також з Іраном та Північною Кореєю.

Головне завдання "Світанку", вважає дослідник, – не досягнення повної технологічної самостійності, а створення каналу зв'язку, який західні країни не зможуть контролювати. Для російських військових така інфраструктура потенційно означає збільшення дальності управління безпілотниками, поліпшення їхньої маневреності та підвищення стійкості до радіоелектронних перешкод.

Автор припускає, що російські військові зможуть використати можливості китайських супутникових мереж у міру їхнього розвитку. При цьому масштабні низькоорбітальні угруповання Китаю поки що знаходяться на ранньому етапі формування, тому реальні можливості та терміни розгортання "Світанку" залишаються ключовими питаннями.

Тимчасовий повірений у справах посольства України в США Денис Сеник попереджав: якщо система запрацює до кінця 2026-го або на початку 2027 року, Росія зможе швидше передавати команди безпілотникам і завдавати ударів по українським цілям практично в реальному часі. За його оцінкою, це створить загрозу не лише Україні.

Київ та партнери розглядають способи загальмувати проект, включаючи санкції та обмеження на постачання критично важливих компонентів російським та пов'язаним з ними китайським компаніям. На думку Стейна, саме перекриття доступу до необхідних технологій може стати одним із найбільш дієвих способів ускладнити розгортання мережі.

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