logo_ukra

BTC/USD

81352

ETH/USD

2429.61

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

50.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Китай і РФ хочуть перебити США у космосі: до якого прориву наближаються
commentss НОВИНИ Всі новини

Китай і РФ хочуть перебити США у космосі: до якого прориву наближаються

Москва робить ставку не так на власні технології, як на доступ до зв'язку поза західним контролем

16 жовтня 2026, 17:11
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія продовжує розгортати супутникову мережу "Світанок", яка в перспективі може забезпечити її військовим стійкий широкосмуговий зв'язок. Проте проект, представлений як російська технологія, спирається і китайські виробничі можливості. Про це пише дослідник Університету Калгарі Джошуа Стейн у статті для Atlantic Council.

Китай і РФ хочуть перебити США у космосі: до якого прориву наближаються

Росія та Китай. Фото: з відкритих джерел

За програму відповідає російське аерокосмічне підприємство "Бюро 1440". Для прискорення випуску супутників Росія уклала угоду з китайською компанією Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST). За оцінкою Стейна, це демонструє зростаючу технологічну взаємозалежність Москви та Пекіна, пов'язану також з Іраном та Північною Кореєю.

Головне завдання "Світанку", вважає дослідник, – не досягнення повної технологічної самостійності, а створення каналу зв'язку, який західні країни не зможуть контролювати. Для російських військових така інфраструктура потенційно означає збільшення дальності управління безпілотниками, поліпшення їхньої маневреності та підвищення стійкості до радіоелектронних перешкод.

Автор припускає, що російські військові зможуть використати можливості китайських супутникових мереж у міру їхнього розвитку. При цьому масштабні низькоорбітальні угруповання Китаю поки що знаходяться на ранньому етапі формування, тому реальні можливості та терміни розгортання "Світанку" залишаються ключовими питаннями.

Тимчасовий повірений у справах посольства України в США Денис Сеник попереджав: якщо система запрацює до кінця 2026-го або на початку 2027 року, Росія зможе швидше передавати команди безпілотникам і завдавати ударів по українським цілям практично в реальному часі. За його оцінкою, це створить загрозу не лише Україні.

Київ та партнери розглядають способи загальмувати проект, включаючи санкції та обмеження на постачання критично важливих компонентів російським та пов'язаним з ними китайським компаніям. На думку Стейна, саме перекриття доступу до необхідних технологій може стати одним із найбільш дієвих способів ускладнити розгортання мережі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — на дизелі все не закінчиться: Зеленський попередив про нові енергетичні домовленості США з РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/russias-starlink-substitute-poses-a-security-threat-far-beyond-ukraine/
Теги:

Новини

Всі новини