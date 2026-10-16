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Китай и РФ хотят перебить США в космосе: к какому прорыву приближаются

Москва делает ставку не столько на собственные технологии, сколько на доступ к связи вне западного контроля

16 октября 2026, 17:11
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Кравцев Сергей

Россия продолжает разворачивать спутниковую сеть "Рассвет", которая в перспективе может обеспечить ее военным устойчивую широкополосную связь. Однако проект, представляемый как российская разработка, опирается и на китайские производственные возможности. Об этом пишет исследователь Университета Калгари Джошуа Стейн в статье для Atlantic Council.

Китай и РФ хотят перебить США в космосе: к какому прорыву приближаются

Россия и Китай. Фото: из открытых источников

За программу отвечает российское аэрокосмическое предприятие "Бюро 1440". При этом для ускорения выпуска спутников Россия заключила соглашение с китайской компанией Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST). По оценке Стейна, это демонстрирует растущую технологическую взаимозависимость Москвы и Пекина, связанную также с Ираном и Северной Кореей.

Главная задача "Рассвета", считает исследователь, — не достижение полной технологической самостоятельности, а создание канала связи, который западные страны не смогут контролировать. Для российских военных такая инфраструктура потенциально означает увеличение дальности управления беспилотниками, улучшение их маневренности и повышение устойчивости к радиоэлектронным помехам.

Автор допускает, что российские военные смогут использовать возможности китайских спутниковых сетей по мере их развития. При этом масштабные низкоорбитальные группировки Китая пока находятся на раннем этапе формирования, поэтому реальные возможности и сроки развертывания "Рассвета" остаются ключевыми вопросами.

Временный поверенный в делах посольства Украины в США Денис Сеник предупреждал: если система заработает к концу 2026-го или началу 2027 года, Россия сможет быстрее передавать команды беспилотникам и наносить удары по украинским целям практически в реальном времени. По его оценке, это создаст угрозу не только для Украины.

Киев и партнеры рассматривают способы затормозить проект, включая санкции и ограничения на поставки критически важных компонентов российским и связанным с ними китайским компаниям. По мнению Стейна, именно перекрытие доступа к необходимым технологиям может стать одним из наиболее действенных способов осложнить развертывание сети.

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Источник: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/russias-starlink-substitute-poses-a-security-threat-far-beyond-ukraine/
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