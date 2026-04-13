Кінець пʼятиденного робочого тижня: які зміни на нас чекають

Генеральний директор Zoom Ерік Юань заявив, що вже найближчими роками робочий тиждень може скоротитися до трьох днів.

ШІ в бізнесі та 3-денний робочий тиждень

За його словами, стрімкий розвиток штучного інтелекту кардинально змінить підхід до роботи та зайнятості.

Юань зазначив, що не бачить потреби у п’ятиденному робочому графіку, адже значну частину задач зможуть виконувати цифрові помічники.

Йдеться про автоматизацію зустрічей, листування, створення звітів та інших рутинних процесів, які сьогодні займають значну частину робочого часу.

Подібної думки дотримуються й інші впливові представники бізнесу. Зокрема, глава JPMorgan Chase Джеймі Даймон та гендиректор OpenAI Сем Альтман.

Вони вважають, що штучний інтелект має не лише підвищувати продуктивність, а й звільняти людям більше часу для життя.

Експерти наголошують, що такі зміни можуть радикально трансформувати ринок праці вже у найближче десятиліття.

