Конец пятидневной рабочей недели: какие изменения нас ждут

Ткачова Марія
Генеральный директор Zoom Эрик Юань заявил, что уже в ближайшие годы рабочая неделя может сократиться до трех дней.
ИИ в бизнесе и 3-дневная рабочая неделя
По его словам, стремительное развитие искусственного интеллекта кардинально изменит подход к работе и занятости.
Юань отметил, что не видит потребности в пятидневном рабочем графике, ведь большую часть задач смогут выполнять цифровые помощники.
Речь идет об автоматизации встреч, переписке, создании отчетов и других рутинных процессов, которые сегодня занимают значительную часть рабочего времени.
Подобного мнения придерживаются и другие влиятельные представители бизнеса. В частности, глава JPMorgan Chase Джейми Даймон и гендиректор OpenAI Сэм Альтман .
Они считают, что искусственный интеллект должен не только повышать производительность, но и увольнять людей больше времени для жизни.
Эксперты отмечают, что такие изменения могут радикально трансформировать рынок труда уже в ближайшее десятилетие.