Конец пятидневной рабочей недели: какие изменения нас ждут
Конец пятидневной рабочей недели: какие изменения нас ждут

Гендиректор Zoom заявил, что рабочая неделя может сократиться до трех дней благодаря ИИ

13 апреля 2026, 21:13
Ткачова Марія

Генеральный директор Zoom Эрик Юань заявил, что уже в ближайшие годы рабочая неделя может сократиться до трех дней.

ИИ в бизнесе и 3-дневная рабочая неделя

По его словам, стремительное развитие искусственного интеллекта кардинально изменит подход к работе и занятости.

Юань отметил, что не видит потребности в пятидневном рабочем графике, ведь большую часть задач смогут выполнять цифровые помощники.

Речь идет об автоматизации встреч, переписке, создании отчетов и других рутинных процессов, которые сегодня занимают значительную часть рабочего времени.

Подобного мнения придерживаются и другие влиятельные представители бизнеса. В частности, глава JPMorgan Chase Джейми Даймон и гендиректор OpenAI Сэм Альтман .

Они считают, что искусственный интеллект должен не только повышать производительность, но и увольнять людей больше времени для жизни.

Эксперты отмечают, что такие изменения могут радикально трансформировать рынок труда уже в ближайшее десятилетие.

Источник: https://fortune.com/2026/04/09/zoom-ceo-eric-yuan-three-day-workweek-coming-ai-productivity-better-work-life-balance/
