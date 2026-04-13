Конец пятидневной рабочей недели: какие изменения нас ждут

Генеральный директор Zoom Эрик Юань заявил, что уже в ближайшие годы рабочая неделя может сократиться до трех дней.

ИИ в бизнесе и 3-дневная рабочая неделя

По его словам, стремительное развитие искусственного интеллекта кардинально изменит подход к работе и занятости.

Юань отметил, что не видит потребности в пятидневном рабочем графике, ведь большую часть задач смогут выполнять цифровые помощники.

Речь идет об автоматизации встреч, переписке, создании отчетов и других рутинных процессов, которые сегодня занимают значительную часть рабочего времени.

Подобного мнения придерживаются и другие влиятельные представители бизнеса. В частности, глава JPMorgan Chase Джейми Даймон и гендиректор OpenAI Сэм Альтман .

Они считают, что искусственный интеллект должен не только повышать производительность, но и увольнять людей больше времени для жизни.

Эксперты отмечают, что такие изменения могут радикально трансформировать рынок труда уже в ближайшее десятилетие.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Международная федерация водных видов спорта World Aquatics приняла решение допустить спортсменов из России и Беларуси к участию в соревнованиях под национальными флагами.

Соответствующее решение поддержало Всемирное бюро водных видов спорта. Согласно новым правилам, взрослые спортсмены с российским или белорусским спортивным гражданством смогут выступать на международных турнирах на равных правах с другими участниками – с использованием национальной символики, включая флаг и гимн. Кроме того, Россия и Белоруссия восстановили полноправное членство в федерации.

