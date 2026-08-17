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Кім Чен Ин зробив Путіну гучну заяву про майбутнє відносин: що задумали Москва і Пхеньян

Північнокорейський лідер назвав співпрацю з Росією продовженням спільної боротьби та пообіцяв зберігати «дорогоцінні традиції дружби»

17 серпня 2026, 07:07
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Кравцев Сергей

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про подальше поглиблення відносин із Росією та висловив сподівання на успішне майбутнє двосторонньої співпраці. Його заява прозвучала у відповідь на привітання російського правителя Володимира Путіна. Про це повідомляє Reuters із посиланням на державне інформаційне агентство КНДР KCNA.

Кім Чен Ин зробив Путіну гучну заяву про майбутнє відносин: що задумали Москва і Пхеньян

Путін та Кім Чен Ин. Фото: із відкритих джерел

Як зазначається, Путін надіслав Кім Чен Ину вітальне послання з нагоди 81-ї річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні та звільнення Корейського півострова від японського колоніального панування.

У своєму зверненні російський лідер заявив, що зв'язки між Москвою та Пхеньяном зміцнилися завдяки спільній боротьбі радянських військових проти Японії. Путін також наголосив, що співпраця між двома країнами має продовжуватися "в усіх сферах".

Кім Чен Ин у відповідь заявив, що відносини Північної Кореї та Росії розвиваються на основі історичної спадщини. За його словами, нинішні зв'язки двох держав "продовжили історію спільної боротьби за справедливість і дорогоцінні традиції дружби".

Північнокорейський лідер також висловив сподівання на подальше поглиблення двосторонніх відносин. Його заява стала черговим публічним підтвердженням тісних контактів між Пхеньяном і Москвою.

Водночас сторони у своїх офіційних посланнях акцентували увагу передусім на історичних зв'язках та дружбі між державами.

Відносини Росії та КНДР останніми роками привертають особливу увагу через їхнє активне зближення. Москва і Пхеньян дедалі частіше демонструють готовність поглиблювати співпрацю та публічно підкреслюють стратегічний характер своїх зв'язків.

Заява Кім Чен Ина свідчить, що Північна Корея не планує згортати курс на зближення з Росією та розглядає нинішні контакти як основу для довгострокового партнерства.

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Джерело: https://www.reuters.com/world/china/north-koreas-kim-russias-putin-reaffirm-ties-korean-liberation-day-2026-08-16/
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